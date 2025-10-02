Preparar el cuerpo para hacer actividad física con una buena entrada en calor, cualquiera sea el nivel de exigencia, es un paso imprescindible para evitar lesiones musculares y disminuir el dolor articular.

Por eso, no solamente es importante hacer el calentamiento previo, sino que debemos hacerlo bien. A continuación te compartimos algunos consejos para lograr una óptima entrada en calor:

El calentamiento debe durar entre 10 y 15 minutos.

Un calentamiento completo debe incluir cuatro fases: comenzar preparando las articulaciones, seguir con una carrera suave o ejercicio cardiovascular ligero, calentar músculos específicos y finalizar con relajación.

Es importante que tanto los estiramientos como los movimientos articulares sean suaves y sostenidos.

Freepik

El calentamiento debe adaptarse a la actividad física que vayamos a realizar. Si vamos a correr, deberemos enfocarnos más en las piernas que en los brazos y hombros, por ejemplo.

No hay que exigirse durante el calentamiento; debe ser moderado y no agotador.

¡No te olvides de los estiramientos después del ejercicio! Así tus músculos se van a recuperar más rápido y evitarás el dolor muscular.

Siguiendo estos consejos, vas a poder realizar un calentamiento óptimo que te prepare adecuadamente para tu actividad física, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando tu rendimiento.

Nota original: vidaysalud.com