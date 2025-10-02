Consejos para una buena entrada en calor antes de hacer deporte
Preparar el cuerpo para hacer actividad física con una buena entrada en calor, cualquiera sea el nivel de exigencia, es un paso imprescindible para evitar lesiones musculares y disminuir el dolor articular.
Por eso, no solamente es importante hacer el calentamiento previo, sino que debemos hacerlo bien. A continuación te compartimos algunos consejos para lograr una óptima entrada en calor:
El calentamiento debe durar entre 10 y 15 minutos.
Un calentamiento completo debe incluir cuatro fases: comenzar preparando las articulaciones, seguir con una carrera suave o ejercicio cardiovascular ligero, calentar músculos específicos y finalizar con relajación.
Es importante que tanto los estiramientos como los movimientos articulares sean suaves y sostenidos.
Freepik
El calentamiento debe adaptarse a la actividad física que vayamos a realizar. Si vamos a correr, deberemos enfocarnos más en las piernas que en los brazos y hombros, por ejemplo.
No hay que exigirse durante el calentamiento; debe ser moderado y no agotador.
¡No te olvides de los estiramientos después del ejercicio! Así tus músculos se van a recuperar más rápido y evitarás el dolor muscular.
Siguiendo estos consejos, vas a poder realizar un calentamiento óptimo que te prepare adecuadamente para tu actividad física, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando tu rendimiento.
Nota original: vidaysalud.com