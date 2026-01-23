Con su infraestructura edilicia completa, va tomando forma el jardín maternal de zona sur



Actualmente se está efectuando la instalación de aberturas, las conexiones eléctricas y de sensores de alarmas. Con la apertura de este espacio, San Lorenzo reforzará un servicio educativo único en la región.

Con su infraestructura edilicia ya completa, avanza a paso firme la construcción del jardín maternal de la zona sur, situado en Balcarce 559. Actualmente la obra se desarrolla con la instalación de aberturas, conexiones eléctricas y la colocación de sensores de alarmas. En la etapa inmediatamente posterior, se construirán las veredas del establecimiento.

El espacio contará con instalaciones especialmente adaptadas para el óptimo desarrollo del servicio educativo a la primera infancia: salas específicas, una plaza blanda, rincones tradicionales y novedosos para la niñez, además de sanitarios adaptados y una cocina completamente equipada.

El intendente Leonardo Raimundo remarcó que “muy pocos municipios en la provincia tienen jardines maternales municipales gratuitos”. En el mismo sentido, destacó: “Es una institución muy importante como el primer paso en la educación, en la socialización de los niños fuera de su casa”.

“Esta obra de 330 millones de pesos de inversión viene a complementar y a reforzar el enorme servicio que hace el municipio en materia de educación de los más pequeños, que también es una forma de ayudar a los padres porque es para familias trabajadoras”, concluyó.

En total, la Municipalidad de San Lorenzo cuenta con seis jardines maternales distribuidos estratégicamente, a los que asisten 250 chicos bajo la guarda de 24 profesionales entre docentes, auxiliares y asistentes escolares, que de forma periódica reciben capacitaciones y actualizaciones. El servicio incluye, según corresponda, desayuno el turno mañana y merienda en el turno tarde; control de vacunas y acompañamiento integral en el desarrollo de las infancias.