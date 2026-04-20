​[[{«value»:»El girasol atraviesa un momento grato para su producción en la Argentina. El cultivo y sus desarrollos industriales tuvieron su propio congreso en la ciudad de Mar del Plata, donde los referentes de la cadena evaluaron la foto actual.

El presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), Juan Martín Salas Oyarzún, fue uno de los que destacó que el presente del cultivo y los buenos rendimientos actuales son, en gran parte, por el trabajo genético que se desarrolló años antes por parte del sector privado.

El girasol muestra su entusiasmo en Mar del Plata: “Podríamos producir 9,5 millones de toneladas”

Una de las compañías que apuesta por el mejoramiento del girasol es Nufarm, que tuvo su propio stand en el Congreso realizado en el hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. Allí Infocampo dialogó con Juan Manuel Font, gerente regional de Argentina Sur.

EL MEJORAMIENTO DEL GIRASOL

Font destacó el trabajo de los breeders de la firma, pero también señaló el cuidado que se debe tener ante el avance de enfermedades como phomopsis o la denominada “roya negra”, para lo cual la firma trabajó en perfiles genéticos adaptados para estas problemáticas.

“El cultivo de girasol, la superficie, está creciendo mucho y creemos que va a seguir creciendo”, apuntó.

“Creemos que el mercado de India, que está empezando a cambiar el aceite de palma por el aceite de girasol, va tener una demanda insatisfecha. Así que apostamos a que siga creciendo mucho y que mantenga los niveles de precio que están teniendo hoy, que hacen que el productor tome la decisión más por girasol en muchos casos que por soja”, planteó.

–¿Y cómo es el proceso de toma de decisiones en una compañía al advertir un fenómeno como tal, pero a medio mundo de distancia y con las magnitudes de un país como India?

-La maquinaria del mejoramiento genético no para nunca. Constantemente estamos tropezándonos con distintas adversidades, distintas enfermedades que van naciendo y van saliendo o van retomando y tenemos que estar con la genética siempre al pie de cañón para poder superar esos obstáculos, como por ejemplo la phomopsis que empezó ahora en el sudeste con un material que es muy tolerante como en los 41-75. Siempre estar al pie del cañón con la genética es un gran paso.

-¿Y en producción?

-Y en cuanto a producción, creo que todos los semilleros ajustamos los tornillos porque el año pasado se agotaron todos los híbridos, así que toda la producción que hay hoy en día es toda producción nueva, toda bolsa nueva. Así que ir ajustando lo que es producción, tratando de ir creciendo y acompañando la demanda del mercado.

-Asagir destacó el cambio genético que tuvo el girasol en la última década. ¿Qué fue lo que se hizo bien?

-Bueno, hay mucha tecnología que se está poniendo, mucha inversión de parte de todos los semilleros. Los breeders están trabajando contra reloj porque realmente la demanda o las nuevas enfermedades que salen hacen que tenga que retroceder unos casilleros y retomar con otra línea genética para seguir creciendo. Pero fundamentalmente se está apuntando a levantar mucho lo que es materia grasa y kilo de grano a campo.

-¿Es la phomopsis el gran fantasma del cultivo hoy en día?

-En el caso de girasol es la phomopsis. Ahora en el oeste también está apareciendo roya negra. Por suerte tenemos híbridos muy tolerantes también a eso. Básicamente el paquete sanitario hoy del Nusol CL 4175 podríamos decir que es de los mejores que hay en el mercado. Entonces estamos cubiertos tanto en phomopsis como en roya negra, pero trabajo sin duda a vencer en el sudeste de la phomopsis.

-¿Cómo están en la comparativa entre el pack tecnológico que necesita una soja, un maíz, un trigo?

-Estamos muy bien en cuanto a costos. A ver, hay zonas y zonas, hay zonas que le están poniendo mucha tecnología girasol, desde fungicidas, fertilización nitrogenada y hay zonas que se hace un girasol más rústico, pero sin duda que es un cultivo que tiene muy buenos beneficios económicos para encontrarte con lo que es soja.

Para asegurar que siga expandiéndose, el girasol suma una cobertura de riesgo específica

-En este caso estamos en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, pero el girasol también es importante en el norte argentino. ¿Cómo está el cultivo allí?

-Hablando un poco de récord, el norte batió récord el año pasado y batió récord en cuanto a siembra lograda, porque muchas veces tenían la problemática que había mucha intención de siembra, pero por falta de lluvia no se podía sembrar. Este año realmente se logró. Creemos que no va a seguir creciendo por una cuestión de rotación, no se va a poder hacer girasol sobre girasol, entonces las hectáreas quizás bajen un poco, pero está creciendo mucho en zonas centro del país, zona norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está creciendo mucho y con muy buenos rindes. Zona norte de Buenos Aires nos está sorprendiendo que era una zona que hace 20 años no se hacía girasol.

-Por último, se debate mucho sobre la Ley de Semillas actualmente. ¿Esta esta mejora genética que demostró el girasol en la última década es un mensaje en sí?

–Sin dudas, sin dudas. Y esperemos que salga.»}]]Agricultura – Infocampo