Con aportes del FAE, la Escuela N° 113 inauguró la remodelación de su Biblioteca



El intendente Raimundo participó este jueves de la habilitación de las obras, que se concretaron luego de un gran trabajo de la Cooperadora. Para estos trabajos, la Municipalidad aportó más de 24.500.000 pesos a través del Fondo de Asistencia Educativa.

Con un acto que contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo, la Escuela N° 113 Sargento Cabral inauguró este jueves la remodelación de su biblioteca, obra que realizó con aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) otorgados por la Municipalidad de San Lorenzo.

A través de un gran trabajo de la Cooperadora del establecimiento, los trabajos se desarrollaron en dos etapas, para lo cual la Municipalidad hizo un primer aporte de 5.616.455 pesos, y luego otro de 18.903.145 pesos, totalizando así un desembolso de 24.519.601 pesos.

“Felicito a la Cooperadora y a los directivos de la escuela por el esfuerzo y la dedicación para concretar esta obra, que seguramente será bien aprovechada”, destacó Raimundo en su paso por la escuela, acompañado por el concejal Damián Perassi.

