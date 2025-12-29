COMUNICADO DE PRENSA

AMSAFE – Seccional San Lorenzo

El Presupuesto 2026 consolida el ajuste y pone en riesgo el derecho a la educación

La aprobación del Presupuesto Nacional 2026 en el Senado constituye una decisión política de extrema gravedad. Lejos de responder a las necesidades del pueblo, consolida un modelo de ajuste y entrega que reedita viejas recetas, orientadas a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, colocando una vez más a la educación, la ciencia y el futuro del país como variables de ajuste.

Eliminar el piso del 6 % del PBI destinado a Educación, desarticular el financiamiento del sistema científico-tecnológico y vaciar la educación técnica implica retroceder décadas de luchas y conquistas históricas de la docencia argentina. Nada de esto es producto del azar: se trata de decisiones políticas concretas.

Las responsabilidades políticas existen y tienen nombre. En representación de la provincia de Santa Fe, los senadores Eduardo Galaretto y Carolina Losada votaron avalando este ajuste que impacta de lleno en la educación.

Estas decisiones se sienten y se sentirán cotidianamente en las escuelas, en las universidades y en la vida de miles de estudiantes y docentes. Sin presupuesto no hay políticas públicas que garanticen el derecho social a la educación; y sin educación, no hay futuro.

Desde AMSAFE San Lorenzo reafirmamos que, frente al ajuste y la entrega, seguiremos organizados y en unidad, luchando y defendiendo a la educación pública como pilar fundamental de una sociedad justa e igualitaria.

Adriana Monteverde

Delegada

AMSAFE Seccional San Lorenzo