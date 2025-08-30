La fatiga ocular es una afección frecuente que se produce cuando los ojos se cansan debido al uso intenso de la vista.

El ejemplo más claro que podemos encontrar es el de la exposición prolongada a las pantallas de dispositivos digitales, ya sea que se usen para trabajar o para entretenimiento.

Sin embargo, el daño que se pueda causar a la vista no es culpa de las pantallas en sí mismas, sino de la manera en que las usamos y de cuánto tiempo pasamos frente a ellas.

Síntomas de la fatiga ocular

Las personas que están acostumbradas a pasar su jornada laboral frente a un monitor y sufren fatiga ocular, suelen presentar algunos de estos síntomas:

Visión borrosa.

Cansancio o dificultad para mantener la atención.

Dolor de cabeza y ojos.

Ojos llorosos o secos.

Enrojecimiento ocular.

Molestias al exponerse a la luz.

Consejos para prevenir la fatiga ocular

Si bien esta afección no lesiona los ojos ni causa daño permanente, es importante hacer cambios para mejorar el confort ocular.

Ajustar la iluminación: si trabajamos en la computadora, la luz debe ser suficiente como para ver la pantalla y el resto de la habitación. Para leer material impreso o realizar un trabajo que requiera mirar de cerca, se debe colocar la fuente de luz detrás nuestro y dirigir la luz hacia la página o tarea. Para leer en un escritorio, usar una lámpara con pantalla, lo que evitará que la luz nos dé directamente en los ojos.

Hidratar y lubricar los ojos: al parpadear hidratamos y lubricamos nuestros ojos, pero cuando estamos delante de la pantalla, lo hacemos con mucha menos frecuencia. Es importante recordar la importancia del parpadeo y lo ideal es que no pasen más de 10 segundos entre un parpadeo y otro.

Usar lágrimas artificiales: para casos de ojo seco, se recomienda complementar la lubricación con lágrimas artificiales. Pueden usarse incluso cuando los ojos estén bien para mantenerlos lubricados y prevenir una reaparición de los síntomas.

Tomar descansos: es fundamental realizar pausas de al menos cinco minutos cada una hora para relajar los ojos, mirando lejos de la página o la pantalla.

No usar el celular durante los descansos: no sirve de nada abandonar la pantalla de la computadora para pasar a mirar el teléfono. En su lugar, es recomendable parpadear bastante y fijar la mirada en objetos lejanos, por ejemplo, a través de una ventana.

Mantener una distancia adecuada con respecto a la pantalla: el monitor debe estar a una distancia de entre 50 y 60 cm. de nuestros ojos. Lo ideal es que tengas que estirar tu brazo para tocar la pantalla.

Nota original: vidaysalud.com