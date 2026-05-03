El piloto argentino Franco Colapinto firmó una actuación destacada en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al ubicarse en el octavo lugar, logrando así su mejor resultado en una qualy de carrera principal desde su llegada a Alpine. El joven bonaerense se metió por primera vez en la Q3 con la escudería francesa y largará desde una posición expectante.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, una de las grandes promesas de la categoría, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc. En ese contexto de alta competitividad, el rendimiento de Colapinto cobra aún más valor.

El argentino mostró solidez durante toda la sesión y volvió a imponerse sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, en cada una de las instancias de clasificación. En Q1 y Q2 fue sistemáticamente más veloz, y en la Q3 definitiva registró un tiempo de 1m28s762 que le permitió asegurarse el octavo puesto.

Este salto de rendimiento está directamente vinculado a la evolución del monoplaza de Alpine. El A526, con mejoras técnicas y un nuevo chasis en el caso del argentino, representa un avance significativo respecto al modelo anterior. La escudería, al igual que otros equipos, introdujo actualizaciones clave en esta etapa del campeonato.

La jornada del sábado ya había dejado señales positivas para Colapinto, quien también se había metido en Q3 en la clasificación del sprint y terminó décimo en esa carrera corta. Sin embargo, el desafío era ratificar ese rendimiento en la qualy principal, algo que finalmente logró con autoridad.

Con este resultado, Colapinto iguala su mejor posición de largada en la Fórmula 1 y alimenta las expectativas de cara a la carrera de este domingo. En un circuito exigente como Miami y con un auto en franca evolución, el argentino buscará consolidar este progreso con una buena cosecha de puntos. ​ ROSARIOPLUS