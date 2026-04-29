Hay muchos recursos para mejorar nuestro estado de ánimo y uno de los más sencillos es poner atención a lo que ingerimos.

La relación entre la comida y las emociones suele pasar desapercibida, pero es cierto que la alimentación puede influir directamente en nuestro humor.

Esta conexión está despertando cada vez más interés y atención, tanto de los expertos en salud como de los consumidores en general.

Está claro que la pauta nutricional influye en el organismo de muchas formas distintas, pudiendo incidir también sobre los estados emocionales. Por este motivo, conviene garantizar que el aporte de nutrientes sea óptimo, para evitar alteraciones que pongan en riesgo la salud.

El humor se puede mejorar incluyendo una serie de alimentos en la dieta de forma regular, pero hay que hacer especial hincapié en la necesidad de descansar cada noche adecuadamente para evitar que el humor empeore, señaló el nutricionista español Saúl Sánchez.

Un sueño reparador es preciso para asegurar el equilibrio hormonal en el medio interno, lo que influirá sobre el funcionamiento del cuerpo humano a todos los niveles.

Los 5 alimentos para mejorar el humor

Los alimentos que se deberían introducir en la dieta para mejorar el humor deben ser incluidos en el contexto de una pauta equilibrada y variada para que puedan desarrollar correctamente sus efectos y son los siguientes:

Pimienta. La pimienta es una especie que destaca por su contenido en capsaicina, sustancia responsable del sabor picante. A pesar de que se trata de un elemento con ligera capacidad irritante, su ingesta se relaciona con un incremento en la sensación de bienestar. Esto se debe a que actúa como antiinflamatorio y como analgésico, según un estudio publicado en la revista Reumatología. Garbanzos. Las legumbres son fuente de vitaminas del grupo B. Estos nutrientes resultan indispensables para conseguir una transmisión óptima del impulso nervioso. Además consiguen aportar magnesio, un mineral que se relaciona con el buen descanso y que sirve para evitar los bajones de ánimo. Así lo evidencia una investigación publicada en Nutrients. Por otra parte, los garbanzos concentran en su interior una gran cantidad de triptófano, un aminoácido esencial necesario para la síntesis de serotonina, el neurotransmisor ligado con la sensación de felicidad y de bienestar. Es importante conseguir un aporte diario del nutriente para evitar alteraciones en el estado de ánimo y para mejorar la calidad del sueño. Huevo. Los huevos son alimentos con una buena densidad nutricional. Consiguen aportar proteínas de alto valor biológico, es decir, con todos los aminoácidos esenciales. Asimismo, cuentan con una concentración significativa en vitaminas del grupo B. Contienen incluso vitamina D, un nutriente deficitario en la población general. De este modo, se recomienda la inclusión de huevos en la dieta regular, ya que, pueden ayudar a evitar déficits nutricionales y a mejorar el humor. Palta. Las grasas insaturadas de la serie omega-3 son necesarias para mantener la homeostasis a nivel inflamatorio. Así se consigue mejorar el humor y prevenir los procesos depresivos. La palta contiene también otros nutrientes clave para el sistema nervioso central, como son el magnesio y el potasio. A pesar de que se trata de una fruta con elevada densidad energética, nos va a ayudar incluirla en la dieta de forma frecuente. No generará un incremento del peso corporal siempre que la pauta dietética sea equilibrada, por lo que no hay que preocuparse demasiado al respecto. Cereales integrales. Los cereales integrales son también alimentos capaces de aportar triptófano en cantidades significativas, así como vitaminas del grupo B y magnesio. De todos modos, es importante revisar bien los etiquetados antes de elegir dichos productos. En ocasiones, pueden contener azúcares añadidos, algo que resulta contraproducente para la salud.

No solo se trata de incluir en la dieta alimentos para mejorar el humor

Es posible mejorar el humor y el estado de ánimo aumentando la presencia de estos alimentos en la dieta. Pero habrá que complementarla con otros hábitos de vida saludables si queremos maximizar los efectos de este cambio. Con optimizar el aporte de nutrientes se avanza pero más lento de lo que nos gustaría.

Los especialistas recomiendan realizar ejercicio de fuerza a diario y mejorar la higiene del sueño para conseguir dormir unas 7 horas de calidad, con el mínimo número de interrupciones posible. Así se alcanzará un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que reducirá el riesgo de experimentar alteraciones del estado emocional que pudiesen desembocar en una depresión o en ansiedad.