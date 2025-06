Científicos reviven arañas y las convierten en robots biohíbridos funcionales



Lo que suena a una película de ciencia ficción ya es una realidad en los laboratorios. Investigadores han logrado reutilizar cadáveres de arañas para crear pinzas robóticas funcionales. El resultado es la naciente y sorprendente disciplina de la “necrobótica”.

Arañas muertas como robots

Cuando una araña muere, adopta una postura característica: sus patas se enroscan hacia su cuerpo en una especie de puño esquelético. Aunque esto pueda parecer macabro, esta peculiaridad anatómica captó la atención de científicos de la Universidad Rice, en Texas, quienes decidieron llevar el concepto más allá del asombro biológico y convertirlo en tecnología.

Así nació la necrobótica, un campo emergente que aprovecha restos biológicos, en este caso cadáveres de arañas lobo, para integrarlos en dispositivos robóticos funcionales. Según el estudio, los investigadores lograron transformar cuerpos inertes de arañas en pinzas neumáticas operativas, capaces de recoger objetos, manipular interruptores eléctricos e incluso levantar otras arañas muertas.

El proyecto comenzó con una simple observación biomecánica: las arañas no usan músculos para extender sus patas, sino un sistema de presión hidráulica interno. Una cavidad llamada prosoma actúa como una cámara de presión: cuando el fluido corporal se bombea hacia las patas, estas se extienden; al disminuir la presión, se pliegan automáticamente. Al morir, la presión interna desaparece, y las patas colapsan.

Los científicos aprovecharon esta arquitectura natural. Con una aguja hipodérmica y un poco de pegamento instantáneo, sellaron la cámara del prosoma en arañas muertas y conectaron un pequeño sistema de aire comprimido. Al inyectar aire, las patas se extendían de nuevo como si la araña estuviera viva; al liberar el aire, volvían a cerrarse. El resultado: un dispositivo robótico biológico, o como ellos lo llaman, un necrobot.

Usos posibles y ventajas inusuales

Fabricación de la pinza necrobótica.

Lejos de ser una simple rareza de laboratorio, los necrobots presentan ventajas únicas en ciertas aplicaciones, especialmente a pequeña escala. Las pinzas de araña natural son notablemente precisas, ligeras y, sobre todo, biodegradables. En un contexto de miniaturización extrema, como en la fabricación de componentes electrónicos o dispositivos médicos, podrían ofrecer soluciones eficientes donde las pinzas metálicas serían demasiado pesadas, caras o difíciles de fabricar.

Los investigadores demostraron que las arañas convertidas en necrobots eran sorprendentemente resistentes, soportando hasta mil ciclos de apertura y cierre antes de mostrar señales de deterioro. Además, las extremidades muertas podían recubrirse con una capa protectora que prolongaba su durabilidad.

Una ventaja insólita es su camuflaje natural. Según Faye Yap, autora principal del estudio, esto las convierte en candidatas ideales para tareas en la naturaleza, como la captura de insectos vivos sin alterar su comportamiento. Un necrobot, al parecer, no solo no espanta a otros artrópodos, sino que se mimetiza perfectamente con el entorno. La posibilidad de que estos dispositivos puedan operar de forma pasiva en ecosistemas sin perturbarlos ofrece un nuevo paradigma para el estudio y manipulación del medio ambiente a microescala.

También se abre la puerta al uso de necrobots en cirugías mínimamente invasivas, o en entornos donde se requiera extrema precisión sin riesgo de contaminación o daño a estructuras delicadas. Su origen natural los hace biodegradables, y su costo —literalmente cadáveres de araña— es insignificante en comparación con sistemas robóticos tradicionales.

Implicaciones éticas y el futuro de la necrobótica

La necrobótica, como campo emergente, no está exenta de preguntas éticas. Utilizar cadáveres animales, aunque no implique sufrimiento, podría generar inquietud en el público. ¿Está bien reutilizar cuerpos biológicos para fines tecnológicos? ¿Deberían aplicarse regulaciones similares a las de la experimentación animal? Por ahora, las arañas utilizadas son comunes, no protegidas, y la comunidad científica parece más fascinada que preocupada.

Sin embargo, estas preguntas se volverán más urgentes si la necrobótica se amplía a otras especies. El uso de materiales biológicos muertos plantea nuevos dilemas sobre la vida, la muerte y el reciclaje funcional de organismos.

Por otro lado, el entusiasmo no para. Los autores del estudio ya especulan con perfeccionar los necrobots usando otras especies de arañas, como la Gigantiops destructor, conocida por tener la visión más aguda entre los artrópodos. Estas mejoras podrían expandir aún más el rango de tareas posibles.

Además, se plantea la integración de sensores u otros componentes tecnológicos, creando robots biohíbridos más avanzados, que combinen las propiedades únicas de los sistemas biológicos con la precisión de los sistemas artificiales.

Lo que parecía una idea macabra o propia de la ciencia ficción se ha convertido en una innovación tecnológica real. Gracias a su diseño natural, las arañas muertas pueden renacer como herramientas útiles en el mundo de la robótica. La necrobótica representa un campo incipiente pero prometedor que redefine la relación entre biología, muerte y tecnología. En este nuevo capítulo, hasta un cadáver puede tener una segunda vida… como robot.

Referencia:

Advance Science/Necrobotics: Biotic Materials as Ready-to-Use Actuators. Link

Fuente: CerebroDigital.net

