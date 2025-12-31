China apuesta por una tecnología que muchos daban por muerta. Un nuevo motor rotativo busca colarse en la futura movilidad híbrida europea
China apuesta por una tecnología que muchos daban por muerta. Un nuevo motor rotativo busca colarse en la futura movilidad híbrida europea
Mientras Europa acelera hacia la electrificación total, una empresa china acaba de presentar un motor rotativo en fase de prototipo que apunta a un nicho muy concreto: sistemas híbridos compactos, aviación ligera y movilidad aérea. No es un regreso nostálgico, sino una jugada estratégica.
Nota original en: GIZMODO