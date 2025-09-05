China apuesta por 280.000 robots al año: la nueva arma para seguir siendo la fábrica del mundo



El gigante asiático instala la mitad de todos los robots industriales del planeta, una estrategia destinada a compensar la pérdida de mano de obra barata. Con el plan Made in China 2025, Pekín quiere blindar su supremacía en la manufactura global, aunque la automatización trae consigo un coste social evidente: menos empleo.

Nota original en: GIZMODO