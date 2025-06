Dio otro potente discurso y admitió un posible fallo en su contra esta semana: “Anuncié mi candidatura y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa”.

Este lunes, reunión de urgencia de dirigentes en el Instituto Patria ante una posible medida en su contra.

La semana comienza este lunes con gran tensión después de un fin de semana caliente en donde Cristina, en un acto multitudinario en Corrientes, en apoyo a la candidatura a gobernador de Martín Tincho Ascúa, intendente de Paso de los Libres, confirmó la posibilidad de su detención en medio del run run que bajan los medios oficialistas. “Piden que me metan presa, dicen que estoy acabada, entonces ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”, desafio. “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo”, afirmó.

En tanto, dirigentes y legisladores peronistas se congregarán este lunes en el Instituto Patria para analizar una posible decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la condena que enfrenta la exmandataria en la causa Vialidad. La reunión convocada de urgencia, definirá acciones a seguir frente a la posibilidad de una confirmación de la pena.

La expresidenta expresaba el sábado en el acto de Paso de los Libres: “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina”.

“Quiero saber cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento que hay si no se cambia el modelo”, se preguntó Cristina. Y opinó que “no es solamente un problema de gestión”. “Milei dice que el problema es que no hay plata. El problema es que no hay dólares y los que están en el colchón parece que no lo van a sacar tampoco. Todo indica que esto no estaría sucediendo”, advirtió.

Antes de que hablara Cristina, tomó la palabra el candidato a gobernador Tincho Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres. En un discurso marcado por fuertes críticas al gobierno nacional y con alto contenido político, el dirigente justicialista destacó la figura de la exmandataria y su rol histórico en la ampliación de derechos sociales.

“Qué mejor que recibir a Cristina en la tierra de San Martín y de Cabral, a la defensora natural del pueblo de Corrientes”, manifestó Ascúa, al tiempo que sostuvo con énfasis: “Cristina es del pueblo, es nuestra. No la vamos a dejar sola”.

En otro tramo, atacó con dureza a Javier Milei: “Si tenés huevos, competí en las urnas con Cristina, que te vamos a ganar y meter la motosierra en el culo. Vamos a estar en Corrientes apoyándola a ella”, dijo Ascúa desde el escenario, en uno de los tramos más encendidos de su discurso.

El intendente hizo referencia al complejo contexto que atraviesa Corrientes y remarcó la importancia de haber normalizado el Partido Justicialista en la provincia: “Nuestra provincia no viene pasando buenos momentos. Haber logrado la organización de nuestro espacio político es el primer paso para recuperar los derechos de los trabajadores empobrecidos, los estudiantes y los jubilados”.

En esa línea, denunció una campaña de persecución judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner: “Como toda líder popular, está siendo perseguida. Todo el aparato judicial y mediático la ataca porque saben que representa una amenaza para los intereses concentrados. Pero Cristina va a estar de pie, porque hay un pueblo que reconoce todo lo que hizo por Corrientes”.



Fuente: Redacción Rosario

RELACIONADOS