La ex presidente volvió a escena: dio un discurso en tono durísimo contra el gobierno nacional, en un acto del Encuentro de la Cultura Popular por el 25 de mayo y en recuerdo de la asunción de Néstor Kirchner en 2003.

Con pasajes durísimos sobre el gobierno libertario como cuando dijo “no hicieron una puta obra”, Cristina vaticinó este domingo que el rumbo de la politica económica llevará al país al riesgo de no poder pagar sus acreencias. El “décimo default” se acerca ante el problema de los dólares. “Lo venimos diciendo, el tema de que el Gobierno no tiene dólares. ¿Es el superávit fiscal, es la emisión o es la falta de dólares? Es la falta de dólares. Los nueve defaults que pasaron en la Argentina fueron por la falta de dólares, que es lo que le está pasando ahora al Gobierno«, analizó la ex mandataria.

También calificó al Pacto de Mayo, firmado el año pasado, como una “bomba de humo” y cuestionó que la batalla cultural que impulsa el mileísmo sea por la “decisión” propia de los ciudadanos en torno a los dólares. “Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa, hermano?”, ironizó la ex mandataria.

Para Fernández de Kirchner, lo que están haciendo en el Gobierno “es rascar el fondo de la olla porque están remonetizando la economía”. “Faltan pesos y dólares, porque el consumo se ha ido al corno: ¿por qué? Porque no lo pueden remontar”, remarcó.

“Hubo deflación con Fernando De la Rúa, hubo deflación con Carlos Menem en los últimos años de su gobierno, es todo un problema. Y si todo esto se instala, el default está ahí nomás a la vuelta de la esquina, porque le explotó a De la Rúa”, recordó Cristina. “Hagámonos cargo porque era inevitable que un país se había endeudado por arriba de sus posibilidades y hoy también está cayendo la balanza comercial”, cerró.

En cuanto a la interna peronista la ex mandataria llamó a “dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos”.

“Vamos a tener que discutir y replantear el modelo económico que le vamos a proponer a la sociedad sin prejuicios ni clichés. Los argentinos tenemos capacidad para discutir de igual a igual con los extranjeros sin entregar la patria”, lanzó en advertencia a la militancia política para anticiparse a las próximas elecciones y rever el modelo peronista.

La verdad qué maravilloso 25 de mayo en este Encuentro de la cultura popular y en un momento muy particular de nuestra historia. Un grupo de enajenados creen que van a poder sustituir la identidad cultural de nuestro pueblo… Estúpidos, no van a poder.

