Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El pasado domingo 28 de junio, el Mega Estadio de Puerto General San Martín fue escenario de una gran jornada deportiva con la realización del Mega Encuentro de Básquet, una propuesta destinada a niños y niñas de entre 5 y 7 años.

Bajo la coordinación del profesor Sebastián Rubulotta, alrededor de un centenar de pequeños basquetbolistas compartieron una mañana de juegos, aprendizaje y compañerismo, en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

“Fue una jornada realmente muy linda. Los chicos de categoría escuelita de los diferentes clubes que nos visitaron se divirtieron y jugaron, que es el principal objetivo que tenemos los profesores”, expresó Rubulotta.

El encuentro se desarrolló en el Mega Estadio, un espacio climatizado cedido por la Municipalidad de Puerto General San Martín, que además contó con servicio de buffet para brindar mayor comodidad a las familias presentes.

Participaron delegaciones de Red Star de San Lorenzo, Alba Argentina de Maciel, Club Maciel, Sportivo Belgrano de Oliveros e Independiente de Ricardone, reuniendo cerca de 100 niños. Por cuestiones de salud y bajas de último momento, no pudieron asistir los clubes Alumni de Barrancas y Juan Ortiz de Capitán Bermúdez, que también habían sido invitados.

Rubulotta destacó el acompañamiento de las familias y el éxito de la jornada, donde prevalecieron los valores del deporte, la amistad y la diversión por encima de la competencia.

Además, adelantó que la actividad del club continuará el próximo sábado con la disputa de la cuarta fecha del torneo de mini básquet y categorías formativas, cuando visiten a Sportivo América. La programación comenzará a las 10:00 con la categoría U9 y continuará con U11, U13, U15, U17 y U21 durante toda la jornada.

Síntesis Deportiva