Cementerio: convocan a titulares de tumbas vencidas a realizar el trámite de renovación



La Municipalidad de San Lorenzo, a través de la división Cementerio, convoca a titulares o responsables legales de tumbas vencidas a realizar las renovaciones pertinentes.

Los responsables deberán concurrir a la Municipalidad de San Lorenzo, en cortada Maestros Biosca 1350, de lunes a viernes de 7.30 h a 12.30 h para regularizar la situación. De no hacerlo, se procederá a exhumar los restos existentes y trasladarlos a un osario común, dándose por decaído todo derecho que poseen sobre los mismos de acuerdo a lo establecido en la ordenanza vigente 1085/9.

A continuación se adjunta el listado de las tumbas que deben realizar la renovación:

Prensa SL