​[[{«value»:»La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGYP) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 96/2026, que busca dar un paso clave para la modernización de la biotecnología agropecuaria, a través de la actualización de un marco regulatorio.

Puntualmente, la normativa establece un nuevo esquema de procedimientos para las actividades relacionadas con Microorganismos Genéticamente Modificados (MGM), buscando adaptar la regulación a los recientes avances científicos y tecnológicos.

Según explica el Gobierno en los considerandos, este nuevo marco regulatorio surge de la necesidad de actualizar y unificar normas previas (las Resoluciones Nros. 5/18 y 52/19, ahora derogadas) para otorgar a los desarrolladores mayor previsibilidad, claridad y transparencia.

Asimismo, explica que la actualización busca promover innovaciones biotecnológicas tanto nacionales como internacionales, facilitando la transferencia tecnológica al sector productivo.

NUEVAS PAUTAS PARA MICROORGANISMOS TRANSGÉNICOS

Puntualmente, la resolución abarca microorganismos, ya sean vivos o muertos, destinados a usos agrícola, pecuario, acuícola, forestal, agroalimentario o agroindustrial.

A la hora de pedir la aprobación de nuevos microorganismos OGM, la SAGYP especifica en la resolución los protocolos específicos para tres tipos de solicitudes:

Liberación experimental: autorización para ensayos en condiciones controladas con MGM viables.

Evaluación de bioseguridad: requisito indispensable y previo para quienes busquen la autorización comercial de un MGM.

Determinación de ausencia de viabilidad: procedimientos para constatar que no existan MGM viables en productos derivados de estos.

“El nuevo marco reemplaza el esquema anterior, que contemplaba procedimientos separados para la etapa experimental y para la evaluación previa a la autorización comercial. Esta nueva actualización permite ordenar los procesos, evitar duplicaciones de información, reducir cargas administrativas y facilitar la presentación de solicitudes por parte de desarrolladores, investigadores, empresas e instituciones del sistema científico-tecnológico”, amplió la SAGYP en un comunicado.

Asimismo, explicó que el nuevo esquema “reduce la duplicación de información requerida y simplifica el proceso de presentación de solicitudes, adecuándose a los distintos tipos de usuarios y etapas de evaluación”.

En este contexto, es importante destacar que la norma excluye explícitamente las actividades confinadas en laboratorios de investigación, el uso de MGM en cámaras de cría de especies vegetales y las aplicaciones en animales de laboratorio en bioterios.

MICROORGANISMOS BAJO ANÁLISIS, “CASO POR CASO”

Por otro lado, uno de los puntos más relevantes para el sector es la fijación de un plazo máximo de 90 días hábiles administrativos para que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) emita su evaluación final.

Asimismo, la resolución establece que este cómputo podrá suspenderse si se requiere información adicional al solicitante o si se realizan modificaciones sustanciales a la propuesta original.

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Las evaluaciones se realizarán bajo el criterio de “caso por caso”, fundamentándose en hipótesis de riesgo y en el peso de la evidencia científica disponible.

Por último, la normativa exige también que los ensayos con animales de uso agropecuario cumplan estrictamente con las normas de bienestar animal y que los ejemplares estén debidamente identificados desde el inicio.

“El nuevo marco mantiene los criterios técnicos que orientan la evaluación de riesgos, incluyendo el análisis caso por caso y la comunicación con los solicitantes, y los organiza dentro de un procedimiento más claro, ágil y previsible”, destacaron desde la SAGYP.

Además, valoraron que ahora se establezcan plazos definidos y se incorpore un formulario electrónico unificado, inteligente y autoguiado, que se adapta al tipo de solicitud presentada y contribuye a reducir errores y optimizar los tiempos de presentación y evaluación.

“El formulario incorpora lógica de adaptación según el tipo de trámite, lo que permite orientar la carga de información, reducir errores y mejorar la consistencia de los datos presentados”, precisaron.

Para el Gobierno es importante tambiénq ue la normativa fortalece, además, la articulación con otros marcos regulatorios vinculados a la evaluación de riesgos, los insumos de origen biológico, los productos fitosanitarios y a la inocuidad alimentaria, con el objetivo de garantizar coherencia regulatoria, evitar superposiciones normativas y asegurar un abordaje integral del riesgo.

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En este punto, la SAGYP recordó que durante el bienio de gestión de esta administración se autorizaron comercialmente 22 microorganismos genéticamente modificados que contribuyeron a maximizar la producción de bioetanol y vacunas contra distintas enfermedades en animales.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional continúa avanzando en procedimientos regulatorios modernos, simples y transparentes, que acompañen la tecnología de vanguardia y consoliden a la Argentina como país de referencia en la materia”, cerró.»}]]Agricultura – Infocampo