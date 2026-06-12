Centros de datos y transparencia: el debate sobre la expansión de la infraestructura para la IA



El rápido crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos está impulsando la construcción de enormes centros de datos en todo Estados Unidos. Sin embargo, junto con las promesas de empleo e inversión, miles de residentes afirman haber sido excluidos de decisiones que podrían afectar recursos, infraestructura y calidad de vida. Así lo ha demostrado la famosa investigadora y activista Erin Brockvich,

El auge de los centros de datos transforma comunidades enteras

La expansión de la inteligencia artificial está provocando una carrera sin precedentes para construir centros de datos cada vez más grandes. Empresas tecnológicas como Meta, Google, Microsoft, Amazon y xAI están desarrollando instalaciones capaces de albergar enormes cantidades de servidores y sistemas informáticos destinados al entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados de IA.

Estos proyectos suelen requerir extensiones de terreno de cientos o incluso miles de hectáreas, además de enormes cantidades de energía eléctrica y recursos hídricos. Según diversas estimaciones citadas en el debate público, los centros de datos ya consumían más del 4% de la electricidad de Estados Unidos en 2023, y esa cifra podría aumentar significativamente durante la próxima década.

Sin embargo, el principal tema planteado por numerosas comunidades no es únicamente el consumo energético o el uso del agua, sino la falta de información previa sobre los proyectos. Residentes de distintos estados aseguran que muchos desarrollos fueron anunciados cuando las obras ya estaban avanzadas o cuando las aprobaciones administrativas habían sido concedidas.

Las preocupaciones expresadas incluyen posibles impactos sobre la infraestructura local, el suministro eléctrico, la disponibilidad de agua, el ruido, el valor de las propiedades y los efectos ambientales a largo plazo. Para muchos ciudadanos, el problema central es la percepción de que las decisiones se toman antes de que exista una participación pública significativa.

Beneficios económicos y demandas de mayor participación ciudadana

Los defensores de los centros de datos sostienen que estas instalaciones generan inversiones multimillonarias, crean empleos especializados, fortalecen la infraestructura tecnológica y pueden aumentar la recaudación fiscal de las regiones donde se establecen.

Diversas localidades han recibido favorablemente estos proyectos precisamente por las oportunidades económicas asociadas. En algunos casos, los ingresos fiscales derivados de los centros de datos han permitido financiar servicios públicos, mejoras de infraestructura y programas comunitarios.

No obstante, grupos vecinales y organizaciones ambientales argumentan que los beneficios económicos deben ir acompañados de procesos transparentes. Solicitan que los estudios de impacto ambiental, energético y de consumo de agua sean públicos antes de la aprobación de los proyectos.

En algunos municipios, la presión ciudadana ha generado cambios significativos. Comunidades en distintos estados han logrado retrasar, modificar o incluso bloquear determinadas propuestas mediante audiencias públicas, revisiones regulatorias y nuevas normativas locales.

El debate refleja una cuestión más amplia relacionada con el desarrollo tecnológico: cómo equilibrar la necesidad de construir infraestructura para la economía digital con el derecho de las comunidades a conocer, evaluar y participar en decisiones que pueden transformar profundamente su entorno.

La expansión de los centros de datos representa uno de los mayores cambios de infraestructura de la era de la inteligencia artificial. Mientras empresas y gobiernos destacan sus beneficios económicos, muchas comunidades reclaman mayor transparencia y participación. El desafío será encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica, sostenibilidad y confianza pública.

Referencia:

The Brockovich Report/If Data Centers Are So Great, Why Are They Being Built in Secret? Link

Fuente: CerebroDigital.net