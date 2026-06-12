Torneo de Veteranos: Chiriví sigue en la cima y se viene una fecha clave
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
El Torneo de Veteranos que se disputa en el predio CR8 de barrio Las Quintas, en San Lorenzo, continúa entregando grandes encuentros y una definición cada vez más apasionante. Tras disputarse la fecha 13, La Chiriví se mantiene en lo más alto de la tabla con 31 puntos, seguido muy de cerca por Escalada, que suma 29 unidades.
Resultados – Fecha 13
La gran goleada de la jornada fue la de Escalada, que venció 4 a 0 a P. Mío y continúa firme en la pelea por el campeonato. Por su parte, La Chiriví ratificó su liderazgo con un contundente 4 a 1 sobre L. Esquina, con una destacada actuación de Lautaro Torres, autor de los cuatro goles de su equipo.
Resultados Fecha 13:
Escalada 4 Cooperativa 3
Felisa 1 Cemento 1
Moreno 3 Argentinos 1
Alikal 0 Puerto Mio 0
E.Indio 0 Caballeros de Timbúes 0
Chirivi 4 La Esquina 1
San Sebastián 1 Tercer Tiempo 1
Goleadores de la Fecha 13
Alejandro Aguirre (Felisa) 1
Matías Flores (Cemento) 1
Jonathan Sánchez (L. Esquina) 1
Lautaro Torres (La Chiriví) 4
Gustavo Frette (3er Tiempo) 1
Emanuel Lerer (San Sebastián) 1
Walter Sire (Argentinos) 1
Emanuel Méndez (Moreno) 1
Ramón Bernal (Moreno) 1
Juan Medina (Moreno) 1
Cristian Ayala (Cooperativa) 3
Sebastián Villarreal (Escalada) 1
Diego Villarreal (Escalada) 1
Gabriel González (Escalada) 1
Hugo Mehaca (Escalada) 1
Tabla de Posiciones
La Chiriví – 31 pts (+37/-15)
Escalada – 29 pts (+31/-12)
Cemento – 25 pts (+23/-16)
3er Tiempo – 24 pts (+23/-16)
P. Mío – 21 pts (+20/-16)
Alikal – 18 pts (+11/-10)
Moreno – 18 pts (+21/-17)
Club de Timbúes – 17 pts (+20/-25)
Cooperativa – 16 pts (+23/-22)
Felisa – 13 pts (+20/-20)
L. Esquina – 11 pts (+14/-29)
Argentinos – 11 pts (+7/-19)
San Sebastián – 11 pts (+14/-17)
El Indio – 9 pts (+9/-15)
Próxima Fecha (14)
Predio CR8 – Barrio Las Quintas
14:00 hs
Escalada vs 3er Tiempo
15:00 hs
Club de Timbúes vs Moreno
16:00 hs
Alikal vs Cooperativa
17:00 hs
Cemento vs L. Esquina
Argentinos vs San Sebastián
18:00 hs
Felisa vs El Indio
P. Mío vs La Chiriví