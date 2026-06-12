La Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) tiene abierta la convocatoria para participar de la segunda edición del Block Test Jesús María, el certamen de aptitud carnicera que en muy poco tiempo logró consolidarse como uno de los eventos ganaderos más importantes no solo en esa provincia, sino en el norte argentino.

Luego de la gran repercusión alcanzada en su primera edición, el concurso volverá a realizarse del 11 al 13 de agosto, reuniendo a cabañas, productores, técnicos e industrias vinculadas a la mejora de la calidad de carne bovina.

La convocatoria está destinada a cabañeros y criadores de todo el país que deseen inscribir conjuntos de animales para participar de una competencia que busca valorar la eficiencia productiva, el rendimiento y la calidad carnicera, integrando evaluaciones fenotípicas y juras al gancho bajo metodología Block Test.

“UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA MEJORAR LA GANADERÍA”

Desde la organización destacaron que el objetivo del evento es seguir generando un espacio de referencia para medir y reconocer el trabajo de quienes apuestan a producir animales cada vez más eficientes y adaptados a las demandas actuales de la cadena cárnica.

“El Block Test permite mirar la producción tranqueras afuera, entendiendo qué demanda hoy el consumidor y la industria frigorífica. Creemos que es una herramienta clave para seguir mejorando la ganadería de nuestra región y del país”, señaló Felipe Romanutti, miembro de la subcomisión y vocero desde la entidad para el certamen.

Cabe destacar que la edición 2026 contará con el acompañamiento del Frigorífico Logros, donde se desarrollarán las juras a gancho de los novillos en competencia, aportando infraestructura de jerarquía y rigurosidad técnica al proceso de evaluación.

En paralelo, las juras fenotípicas volverán a realizarse en el predio SRJM de Malabrigo, esta vez en la pista central, brindando mejores condiciones para productores, jurados y público asistente.

Además, el evento continuará ampliando su alcance mediante transmisiones vía streaming de las juras y del remate, permitiendo que productores y cabañas de distintos puntos del país puedan seguir cada instancia del certamen.

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“Con esta segunda edición, el Block Test Jesús María comienza a posicionarse como una fecha calendario dentro de la agenda ganadera nacional, fortaleciendo el vínculo entre genética, producción, industria y mercado”, agregó Romanutti.

Para solicitar reglamento y el cronograma de actividades, las cabañas interesadas en participar deben contactarse por Whatsapp SRJM al 3525-506160.

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