Rosario Central recibe este domingo a Independiente en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Apertura, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen local. El conjunto auriazul accedió a definir de local gracias al cuarto puesto obtenido en la zona B, mientras que el Rojo finalizó quinto en el grupo A.

El entrenador canalla, Jorge Almirón, confirmó el regreso de Franco Ibarra en la mitad de la cancha y mantendrá a Enzo Copetti como referencia ofensiva. La principal baja será la de Jaminton Campaz, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión. Central llega entonado tras el triunfo ante Libertad por la Copa Libertadores, resultado que lo dejó muy cerca de la clasificación a octavos en el plano continental.

En la vereda de enfrente, Gustavo Quinteros cuenta con prácticamente todo el plantel a disposición y podría repetir el equipo que viene de jugar ante San Lorenzo. Kevin Lomónaco e Iván Marcone, que terminaron con molestias físicas el último encuentro, estarán disponibles. También vuelve a estar entre las opciones Ignacio Malcorra, recuperado parcialmente de un problema en el tobillo.

La previa del partido estuvo marcada por cruces entre dirigentes de ambos clubes y una fuerte decisión de Central, que resolvió no acreditar al periodismo partidario de Independiente. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing Club. ​ ROSARIOPLUS