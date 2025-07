Centauro: La IA que simula la mente humana y sus defectos



Un equipo internacional ha creado Centauro, una inteligencia artificial que no solo imita la mente humana, sino que también presenta los mismos defectos que nosotros. Este sistema es capaz de predecir y replicar comportamientos humanos en experimentos psicológicos, lo que marca un avance importante hacia la inteligencia artificial general. Sin embargo, su capacidad para entender la mente humana aún está en debate.

La competencia por crear una inteligencia artificial que emule la mente humana está en su punto máximo. Empresas como OpenAI y Meta han logrado avances notables, pero ahora un nuevo modelo llamado Centauro ha dado un paso más al integrar defectos humanos en su funcionamiento. Este desarrollo podría acercarnos a la inteligencia artificial general, pero todavía deja muchas preguntas sin respuesta.

¿Qué es Centauro? Una IA que imita el comportamiento humano

Centauro, desarrollado por un equipo internacional de científicos, es un modelo que no solo simula la inteligencia humana, sino que también reproduce sus errores y defectos. Entrenado con datos de experimentos psicológicos, Centauro tiene la capacidad de responder de manera similar a como lo haría un ser humano en diversos escenarios. Su creación parte de un modelo como ChatGPT, al cual se le entrenó utilizando 160 pruebas de comportamiento humano y 10 millones de respuestas de 60,000 voluntarios.

Cómo Centauro aprende y se adapta

A diferencia de los modelos de IA tradicionales, que se limitan a tareas específicas, Centauro fue entrenado para realizar una variedad de tareas que incluyen desde juegos hasta simulaciones complejas. El equipo de investigación utilizó experimentos de laboratorio para que la IA replicara el comportamiento humano. En pruebas iniciales, Centauro mostró que podía predecir con precisión el comportamiento de los participantes humanos, incluso cuando se enfrentaba a nuevos escenarios o variantes en los experimentos, lo que demuestra su capacidad para generalizar.

¿Una verdadera comprensión de la mente humana?

Aunque Centauro puede replicar comportamientos humanos, su capacidad de razonamiento y adaptación tiene limitaciones. En pruebas de razonamiento lógico y comprensión de las estrategias humanas, la IA demostró tanto aciertos como fallos. Si bien los resultados son impresionantes, algunos expertos, como Olivia Guest y Gary Lupyan, señalan que el modelo no aporta una comprensión profunda de la mente humana, ya que no se basa en una teoría cognitiva sólida. Según ellos, el objetivo debería ser la comprensión y no solo la predicción de comportamientos.

Reacciones científicas ante el avance de Centauro

La comunidad científica ha reaccionado de manera diversa ante el desarrollo de Centauro. Russ Poldrack, de la Universidad de Stanford, lo considera «el primer modelo que puede realizar estas tareas igual que un sujeto humano». Otros, como Ilia Sucholutsky, elogian el rendimiento de Centauro frente a modelos cognitivos tradicionales. Sin embargo, algunos expertos mantienen reservas, señalando que, aunque el modelo es prometedor, aún no se puede considerar un avance completo hacia la comprensión de la mente.

El futuro de Centauro: ¿el comienzo de una nueva era?

Aunque Centauro aún no representa una nueva teoría sobre el funcionamiento de la mente humana, sus creadores esperan que sirva como base para futuras investigaciones en inteligencia artificial y ciencias cognitivas. Marcel Binz, coautor del estudio, anticipa que, con la expansión de la base de datos y más entrenamientos, Centauro podría avanzar considerablemente, permitiendo una comprensión más profunda de los procesos mentales humanos y de la IA en su totalidad.

Centauro es solo un primer paso en el largo camino hacia la creación de una inteligencia artificial verdaderamente general. Aunque el sistema muestra grandes promesas, su capacidad para replicar todos los aspectos de la mente humana, incluidos los defectos, sigue siendo un desafío pendiente.

Nota original en: GIZMODO

