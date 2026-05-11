Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Copa Santa Fe dejó un domingo con sensaciones encontradas para los equipos de la región. Club Maciel cayó 3 a 1 frente a Villa Cassini, pero logró avanzar de ronda gracias al triunfo conseguido en la ida, cerrando un global de 5 a 4 a su favor.

En la próxima instancia se medirá ante Timbuense, que llega con gran contundencia tras golear 5 a 1 a Defensores de Villa Felisa. El conjunto de Timbúes selló la clasificación con un contundente global de 10 a 2.

De esta manera, tanto Defensores de Villa Felisa como Villa Cassini quedaron eliminados de la competencia provincial.

La próxima ronda tendrá además un atractivo especial: habrá duelo de equipos de la región, con Club Maciel y Timbuense buscando seguir en carrera en la Copa Santa Fe.

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