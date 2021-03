BUYATTI: Cinco Diputados junto al SOEA harán gestiones provinciales y nacionales en defensa de estos compañeros

El encuentro se concretó al mediodía del Martes 2, en la sede gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo

A los tres diputados provinciales confirmados previamente se sumaron dos más para escuchar a los Delegados y Trabajadores de Buyatti. Participaron los principales referentes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo. Asistieron medios de prensa.

Diputados: Lucila de Ponti, Matilde Bruera, Leandro Busatto del Frente de Todos, Fabián Palo Oliver del Frente Progresista, y Carlos del Frade por el Frente Social y Popular. Tres sectores políticos coincidieron en apoyar y ponerse al servicio de los trabajadores. Varios de ellos integran la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Cámara de Diputados, presidida por Palo Oliver.

El Encuentro tuvo dos etapas:

La primera fue dentro de la sede gremial donde los trabajadores, representados por Daniel Cerna, leyeron una carta dirigida a los legisladores provinciales que los presentes compartirán con sus pares.

Los diputados uno a uno tomaron la palabra y desde distintos puntos de vista coincidieron en expresar su solidaridad y compromiso para acompañar el pedido de los trabajadores: gestionar a nivel provincial, y de ser posible desde la Nación, para que se revise el cierre de esta empresa señalado como engañoso. Que si hay despidos se paguen las indemnizaciones completas sin recortes, pero sobre todo tratar de sostener los puestos de trabajo, sea en Buyatti o la empresa que se haga cargo del predio, o en otras aceiteras.

Cerraron la reunión Daniel Succi y Pablo Reguera, Secretarios Gremial y General del SOEA.

La segunda etapa se dio afuera, frente a la sede gremial, cuando los diputados y comisión se acercaron a los compañeros que (por protocolo covid) no pudieron entrar. Allí renovaron el compromiso de ayudar. Tanto políticos como gremialistas coincidieron en la importancia de mantener la unidad, de seguir las recomendaciones del área legal del sindicato. Ahora, que sí aparecieron telegramas y se confirman varios despidos y su encuadre, el área legal del SOEA puede proceder formalmente a generar las respuestas más convenientes a cada situación.

¿Qué se dijo en la reunión? (extractos)

Lucila de Ponti: “Constantemente se nos llama a la reflexión de poder poner sobre la mesa la enorme cantidad de recursos que circulan por estas rutas y por estos puertos, que son producto del trabajo de tantas personas y vecinos de las localidades de nuestro Cordón Industrial, que son de alguna manera el alma de estas empresas. /// En la mayor cantidad de oportunidades lo que vemos es que estas riquezas, lejos de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, termina en los bolsillos de algunos sectores importantes que solo están interesados en defender solos sus intereses sectoriales. La situación de Buyatti es difícil comprender. /// Nuestro compromiso es trabajar por todos los medios para defender los puestos de trabajo y evitar cualquier resolución fraudulenta”.

Matilde Bruera: “Como Diputada, vengo a traer y poner a disposición mi acción y función en defensa de las fuentes de trabajo de cada una de las personas que han visto afectado sus derechos por este accionar de Buyatti. En los últimos años venimos viendo este fenómeno de la destrucción de la fuente de trabajo, que se ha profundizado y acelerado en esta doble pandemia y que se ha utilizado como excusa para la destrucción del trabajo. Esto lo vemos como un nuevo fenómeno para transformar en Argentina las relaciones de trabajo. El accionar de Vicentin se puede considerar la estafa del siglo, y se repite en muchas empresas. Vaciamiento, creación de empresas paralelas, crear mecanismos para remitir las ganancias a otros destinos, no pagar las deudas ni a los trabajadores”. Estoy a disposición para acompañar esta lucha y vamos a reclamar a autoridades provinciales y nacionales”.

Claudio Palo Oliver: “Es importante lo que podamos hacer desde el ámbito estatal, desde el ámbito político. Para permitir que el Estado a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación ejerzan el rol que deben ejercer para poder garantizar que todos los compañeros mantengan su fuente de trabajo. Algunos formamos parte dela Comisión de Seguimiento de la causa Vicentin. Tenemos información de la perversidad con la que operaron, no sólo lavando dinero sino también vaciando empresas del propio holding para poder fugar ese dinero al exterior. Sabemos la relación con la empresa Buyatti y tiene que haber una alternativa como que estos compañeros sean absorbidos por otras empresas del grupo o que el Estado de algún tipo de respuesta satisfactoria”.

Leandro Busatto: “Más de 73 familias están atravesando una situación de angustia, desesperación y urgencia. Denunciamos el atropello y vaciamiento del aparato productivo argentino en función de capitales que iban a engordar sociedades offshore de Macri y sus amigos que saquearon nuestra querida patria. Podremos tener matices y diferencias, pero a todos nos orientan las mismas convicciones y los mismos valores, que es defender a los trabajadores y trabajadoras, y sin lugar dudas no manifestarnos imparciales frente a este tipo de situaciones.

No venimos a quedar bien con ustedes y a darnos vuelta para quedar bien con las empresas, o pasarle una mano casi cómplice a los miembros del poder judicial… Venimos a poner la cara junto a ustedes porque valoramos el trabajo que están haciendo sus representantes gremiales y porque nos sentimos parte de esta Argentina que nos duele. El presidente Fernández dijo que somos parte de una Argentina que tiene que generar un proceso de reactivación productiva, y no hay lugar para quienes especulan con el trabajo y para quienes fugan dinero como hizo Vicentin y empresas asociadas como Buyatti. Instamos al Poder Judicial, al poder Político, a acompañar sincera y fraternalmente a los trabajadores y al sindicato. Las riquezas de las empresas está en la riqueza de las familias que trabajan. El aparato productivo de Argentina pende siempre de que a la familia trabajadora le vaya bien”.

Carlos del Frade: “Los telegramas llegaron hoy porque el Ministerio de Trabajo, con mucho apuro se puso del lado de la empresa. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que es una fenomenal mentira que la empresa Buyatti está en crisis. La familia Buyatti, la familia Nardelli, la familia Paduán y la familia Vicentin, son 129 personas y tienen ellas, gracias al laburo de todos ustedes, 630 millones de dólares. Que los echen a ustedes a la calle, que los tienen como trapos viejos, como el caso de un compañero que tiene cáncer y que lo echaron, demuestra el tamaño moral de estas basuras. Nosotros vamos a estar juntos a la estrategia que desarrolle el sindicato, porque sin el sindicato perdemos, para recuperar las fuentes laborales.

Vamos a estar en Reconquista y les vamos a exigir que se hagan cargo de esto. porque la maniobra es igual a la de Vicentin. Buyatti no es una sola empresa. Esa es la madre de todas las mentiras, hacernos creer que es una sola empresa. A esta empresa la vacían, y a esa la mandan al proceso preventivo de crisis. Dejan la cáscara vacía, paga Dios, nadie se hace cargo, a la calle la gente. No hay que permitírselo.

Buyatti no es una pequeña pyme. Forma parte de un selectivo juego internacional de comercialización de granos. No es joda y no los puede echar como perros.

Es muy importante que estemos dando la cara acá, viene un proceso de lucha. Es imprescindible que la intendencia de Puerto General San Martín se manifieste, el de San Lorenzo, los concejos municipales. Que saquen la mentiras de lado. No es joda volver a despedir en esta zona. Es mentira que Buyatti no pueda bancar a las 73 familias que echan con estos telegramas. Es mentira que están en crisis y es mentira que son una sola empresa. No vamos a ser cómplices de la mentira”.

Daniel Succi: “Agradecer la presencia de los legisladores. Nunca es tarde para trabajar. Esto es algo que veníamos denunciando. Y decíamos que no solamente tienen que estar los intendentes De Grandis, Raimundo y González y el senador. Nunca es tarde pero ya tenemos los telegramas en la mano. Este gremio y los trabajadores hace tiempo venimos acompañando a los compañeros de Buyatti, incluso con aportes económicos. No es fácil aguantar más. Han llegado a un cuello de botella muy chico y están en una situación desesperante. compañeros con enfermedad, depresión… Agradecerles, pero pedirles también la mayor celeridad en ver como solucionar este tema. Y algo que les voy a proponer que si, como dicen, hay una trama detrás de todo esto de sacarse de encima a los trabajadores con mayor antigüedad… que si en pocos meses Buyatti vuelve a funcionar, que estos mismos trabajadores aunque hayan sido indemnizados vuelvan a su puesto de trabajo. Me duele en el alma porque nos conocemos de muchos años. Le duele al sindicato, o a Daniel Succi, al sindicato y vamos a estar con ustedes hasta las últimas consecuencias”.

Pablo Reguera: “Es uno de los días más tristes desde que estoy en el sindicato. Ver el cierre de una aceitera es lo que más fuerte te pega… Los que estamos acá el único deseo es que esa fábrica, de una u otra manera, vuelva a abrir. Los compañeros, con el telegrama en la mano, tienen la urgencia de ver cómo los contenemos de algún lado; del gobierno, del gremio, de la política. Vamos a conformar mesas con distintos sectores a ver como podemos contener. Y otra cosa: Detrás de Buyatti no queremos dejar ningún precedente. No queremos que vengan empresas a querer arreglar menos salario diciendo que ganan menos.

Sin el telegrama no podíamos decir que los compañeros están despedidos porque sino nosotros mismos los dábamos por despedidos. Hoy desgraciadamente con los telegramas en la mano, nos toca otra pelea. Estaremos trabajando y pensando en conjunto, metiendo nuevos actores, sumando gente. No creo que Buyatti esté abriendo porque sería el colmo de los colmos, sabiendo que el gremio no le va a permitir que mañana o unos meses venga Buyatti, con el nombre que sea, a decir que va a abrir y no va a tomar a estos compañeros. Esa fábrica, sabemos, los únicos que la pueden hacer funcionar son estos compañeros que tienen 30 años adentro. La misma empresa lo reconoció en Reconquista una vez. Compañeros Ustedes son los únicos que pueden hacer funcionar esa planta.

Estaremos haciendo un conjunto de cosas que nos lleven a contener a los compañeros lo más rápido posible. Y segundo darle batalla para que no cierren más fábricas y cuatro grandes se queden con todo por tener más tecnología. Buyatti es punto de partida para meter una política en la cámara de diputados, de senadores, y pedirle al gobernador que no deje cerrar una fábrica más. En los 90 nos pegaron con los contratos basura. Esto es parecido. El compromiso es trabajar en conjunto para que esto sea tratado. No queremos más fábricas cerradas en el cordón industrial, aceiteras o no. Compañeros de Buyatti, desde ya, los años que me queden voy a estar al frente y me gustaría verlos volver a trabajar, porque lo único que sabemos es trabajar y por lo tanto pongamos huevo carajo!”.

Sergio Tourn (Delegado Buyatti), Daniel Succi, Lucila De Ponti, Luciano Mandón, Matilde Bruera, Pablo Reguera, Carlos Del Frade, Leandro Busatto, Martín Cerdera, Fabián Palo Oliver, Daniel Cerna. Sostienen la carta de los trabajadores a los legisladores provinciales.

DANIEL CERNA lee la carta de los trabajadores a la Cámara de Diputados de Santa Fe solicitado ayuda. Es trabajador en Buyatti y miembro de la Comisión Directiva del SOEA.

La carta de los trabajadores a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

