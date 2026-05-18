Bomberos Voluntarios recaudaron casi 11 millones de pesos en gala organizada junto a la Municipalidad



Del total reunido, 3 millones de pesos fueron aportados por la Municipalidad de San Lorenzo para la compra de un desfibrilador externo automático (DEA). El resto de los fondos será destinado a la adquisición de una tijera hidráulica. Academias de danzas de la región desplegaron su talento en un teatro Aldo Braga colmado.

Este domingo Bomberos Voluntarios de San Lorenzo llevó adelante una exitosa gala benéfica que reunió solidaridad, compromiso y una fuerte demostración de apoyo de toda la comunidad hacia la institución. El evento, organizado junto a la Municipalidad de San Lorenzo y el Concejo Municipal, contó con las presencias del intendente Leonardo Raimundo y del presidente del órgano legislativo, Hernán Ore.

Vecinos, familiares y representantes de diferentes instituciones colmaron el teatro Aldo Braga para acompañar una propuesta artística y solidaria que permitió recaudar 10.900.000 de pesos. Los fondos serán destinados a la futura compra de una tijera hidráulica, elemento indispensable para el trabajo cotidiano de los bomberos en accidentes y rescates.

La Municipalidad efectuó una donación de 3 millones de pesos para la compra de un desfibrilador externo automático, equipamiento fundamental para la atención de emergencias, y la diputada Silvana Di Stéfano hizo entrega de un aporte por 1.500.000 pesos.

La gala fue organizada con la participación de Miriam Docola, quien colaboró activamente en la coordinación del encuentro junto a integrantes de la institución y referentes culturales de la ciudad.

Durante la noche se presentaron numerosas academias y grupos de danza que desplegaron todo su talento sobre el escenario: BCM, Carla Bazano, Leila Abraham, ABC, Zumba de Barrio San Martín, Renacer, Sentir de mi Tierra, Liberté, Ánima, Urbano Puerto San Martín, Enjoy, Relevé, Impulsa, Estudio de Danzas Oliva y el Ballet Miriam Docola.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron la importancia del servicio que Bomberos Voluntarios presta diariamente en diferentes tipos de siniestros y emergencias en la región.

En ese sentido, sobresalió especialmente el reconocimiento a la eficiente y profesional intervención desarrollada durante el incendio registrado días atrás en la planta de Vicentin, donde el cuerpo activo trabajó intensamente junto a otras fuerzas para controlar una situación de enorme complejidad.

La gala solidaria dejó en evidencia, una vez más, el fuerte respaldo de la comunidad sanlorencina hacia una institución fundamental para la seguridad y la asistencia ante emergencias.