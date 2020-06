Bolivia: David Choquehuanca denuncia que gobierno de Áñez destruye la educación y acalla a campesinos e indígenas

El candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), David Choquehuanca denunció que el Gobierno de transición pretende destruir la educación y callar a los campesinos e indígenas aprovechando la pandemia del COVID-19 y a la cabeza de un ministro de Educación de descendencia aymara, Víctor Hugo Cárdenas.

“Nos quieren silenciar, siempre han querido silenciar a los pueblos para que no defendamos nuestro derecho a la educación, salud, nuestra democracia y la soberanía”, dijo Choquehuanca en declaraciones a Radio San Gabriel.

Sus declaraciones se dieron tras medidas impulsadas por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, que solo vela por los empresarios de la educación y en desmedro de los estudiantes del sector fiscal y denunciadas por padres de familia y el magisterio que se encuentra movilizado.

El Excanciller, recordó que la Constitución Política del Estado de la República no reconocía los idiomas aymara, quechua, guaraní, chiquitano, pues su objetivo era silenciar pera seguir colonizando a estos sectores y sin pensamiento propio.

“Ya no le creemos ojo ve, ojo cree, estamos viendo como están destrozando la economía. Tenemos nuestros códigos que nunca nos enseñarán en las universidades porque no quieren que despertemos, quieren mantenernos colonizados, divididos para seguir con sus privilegios, pero nosotros estamos despertando y estamos unidos.”, dijo el candidato Choquehuanca Céspedes.

Señaló que los neoliberales, los que ahora están en el Gobierno no quieren reconocer los conocimientos que fueron guardados y cuidados por las culturas ancestrales.

“Nosotros tenemos nuestra filosofía propia, nuestra política propia, tenemos cultura, tenemos idioma, tenemos sabiduría, arte, por eso somos naciones y pueblos que pertenecen a la Madre Tierra, somos sus hijos”, añadió.

Los aymaras, quechuas y miembros de las otras naciones que viven en Bolivia no somos excluyentes, somos incluyentes, no queremos la división, queremos la unidad,” no es por ti, no es por mí, es contra ellos, es por todos nosotros porque somos de la cultura de la paz, de la integración, de la amistad y del diálogo” puntualizó Choquehuanca.