Billeteras de Bitcoin inactivas desde 2011 despertaron con un monto de 8 mil millones de dólares



El pasado 4 de julio, un usuario anónimo que había hecho una inversión de 7,800 dólares en 2011, volvió a tocar sus billeteras por primera vez en 14 años… y ahora tiene 8 mil millones de dólares.

Estas enigmáticas transferencias de 80.000 bitcoins han hecho sonar las alarmas dentro del mundo relacionado con las criptomonedas. Nadie sabe si se trata de un usuario temprano que se hizo multimillonario… o de un hacker que cometió el mayor robo de todos los tiempos.

Tercer movimiento que se hizo de 1.000 millones de dólares el día viernes.

El viernes 4 de julio, una serie de movimientos sacudió la cadena de bloques de Bitcoin: ocho billeteras inactivas durante más de 14 años transfirieron 80.000 BTC —equivalentes a unos 8.600 millones de dólares— a nuevas direcciones. Según la firma de inteligencia blockchain Arkham, las transferencias se realizaron de manera metódica: ocho transacciones idénticas de 10.000 BTC cada una, como si se tratara de un plan deliberado y calculado.

Estas direcciones, que habían recibido los bitcoins originalmente entre abril y mayo de 2011 —cuando BTC cotizaba a menos de 4 dólares—, habían permanecido totalmente inactivas desde entonces. En aquella época, el bitcoin era una curiosidad tecnológica que apenas rozaba los 78 centavos de dólar por unidad. Hoy, esas monedas valen más de 100.000 dólares cada una, lo que representa un retorno de inversión superior al 13.000.000 %.

Los datos técnicos revelan que los fondos provenían de “transacciones coinbase”, es decir, recompensas de minería que los primeros usuarios recibían por validar bloques. Eso ha llevado a muchos a especular que se trata de un minero pionero reorganizando sus fondos. Pero la historia no es tan simple.

Movimientos del 2011 de la billetera que revelan que llegó a tener hasta 200.000 BTC.

Conor Grogan, jefe de producto de Coinbase, fue uno de los primeros en encender las alarmas. A través de su cuenta en la red X, afirmó que existe una “pequeña posibilidad” de que se trate de un hackeo. “Si esto se confirma, sería por mucho el mayor robo de la historia de la humanidad”, escribió.

There is a small possibility that the $8B in BTC that recently woke up were hacked or compromised private keys

I found a single BCH test transaction from one of the BTC whale clusters 14 hours ago, followed by the full amount. An hour later, the BTC wallets began to move (1/3) pic.twitter.com/VzRnaUyIG7

— Conor (@jconorgrogan) July 4, 2025