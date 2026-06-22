Barrio Las Quintas tendrá su primer centro vecinal comunitario



La Municipalidad de San Lorenzo construye un espacio destinado a actividades vecinales, culturales, educativas y deportivas en Corina Moreno y Ambrosio Alzugaray. Tras la ejecución de la estructura y el cielo raso, actualmente la obra avanza con las tareas previas a la colocación de los pisos.

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la construcción del nuevo centro comunitario de barrio Las Quintas, una obra que brindará al sector un espacio propio para el desarrollo de actividades vecinales y el fortalecimiento de la vida comunitaria. El edificio se levanta en un predio ubicado en la intersección de Corina Moreno y Ambrosio Alzugaray.

Actualmente, tras la ejecución de la estructura y la construcción del cielo raso, los trabajos se concentran en los movimientos de suelo previos a la colocación de los pisos.

“Barrio Las Quintas ha crecido mucho pero nunca ha tenido un centro comunitario donde los vecinos pudieran hacer reuniones, encuentros de la vecinal, cuestiones culturales y educativas. Lo estamos realizando. Estamos construyendo el centro comunitario vecinal de barrio Las Quintas. La idea es que aquí pueda desplegar su actividad comunitaria este barrio tan importante de la ciudad”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, de visita por el lugar.

El nuevo edificio funcionará como punto de encuentro para los vecinos y como ámbito de articulación entre la vecinal y el Estado municipal. Además, albergará capacitaciones en oficios, propuestas culturales, actividades educativas y eventos deportivos destinados a personas de todas las edades.

Para ello contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) de amplias dimensiones, sanitarios, mobiliario y equipamiento adecuados para el desarrollo de diversas iniciativas comunitarias.

La concreción de esta obra permitirá dotar a barrio Las Quintas de una infraestructura largamente esperada, destinada a fortalecer los vínculos sociales, promover la participación vecinal y ampliar las oportunidades de formación, recreación e integración en la zona oeste de la ciudad.

Prensa SL