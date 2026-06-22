Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El futbolista beltranense Ayrton Muñoz fue convocado por la Selección Argentina Sub-17 para participar de una serie de entrenamientos que comenzarán este lunes en el predio de Ezeiza.

El lateral derecho, que dio sus primeros pasos en Combate de San Lorenzo, pasó por Talleres de Córdoba y actualmente se desempeña en Rosario Central, fue incluido en la nómina del seleccionado juvenil que conduce Diego Placente.

La convocatoria representa un importante reconocimiento para el joven defensor y un motivo de orgullo para toda la región, especialmente para quienes acompañaron sus inicios en Combate y siguen de cerca su crecimiento futbolístico.

Bajo las órdenes de Diego Placente, la Selección Argentina Sub-17 llevará adelante una nueva etapa de trabajos en el predio de la AFA en Ezeiza, donde Ayrton buscará seguir afianzándose.

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