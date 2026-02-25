Un nuevo ataque mafioso se registró este martes por la noche en la zona norte de Rosario. Una camioneta Fiat Strada estacionada en Zellaya al 1300 fue blanco de una docena de balazos y los agresores dejaron sobre el vehículo un mensaje con referencias a presuntas disputas entre bandas vinculadas a la venta de drogas. En el escrito también se mencionaba a un convicto recluido en la cárcel de Piñero.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 de este martes, en esa apacible cuadra del barrio Sarmiento, entre Washington y Blas Parera, a dos cuadras de las vías del ferrocarril. De acuerdo con fuentes policiales, no se reportaron personas heridas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 10ª y de la Policía de Investigaciones, que trabajaban para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Los disparos arreciaron contra la camioneta que estaba estacionada, y perforaron el capot y el parabrisas. Su dueño no reside en el barrio. Había estacionado allí, de visita a su madre.

Este incidente tuvo lugar unos días después de la balacera en uno de los ingresos al supermercado Carrefour de calle Ocampo, entre Necochea y Chacabuco. En ese lugar, un hombre que había bajado de una moto abrió fuego sobre el ingreso a las cocheras del comercio y así le acertó un disparo en la cadera a un hombre de 33 años que se disponía a entrar. Antes de escapar en moto con un cómplice, dejó un papel con un mensaje en el que también se mencionaban a personas detenidas en Piñero.

La Policía de Investigaciones trabaja en la identificación de los autores del ataque con la hipótesis de que ambos episodios tienen relación entre sí.