Avanza la construcción del jardín maternal municipal para la zona sur de la ciudad



La obra ingresó en una etapa clave con la colocación de pisos, la realización del revoque fino y el completamiento de las rejas perimetrales. El establecimiento, ubicado en barrio Rivadavia, reforzará un servicio educativo gratuito único en la región.

La Municipalidad de San Lorenzo continúa con la construcción del nuevo jardín maternal de barrio Rivadavia, ubicado en Balcarce 559, donde la obra avanza con importantes tareas de terminación que acercan el edificio a su etapa final.

En la actualidad, los trabajos se concentran en la colocación de pisos, la ejecución del revoque fino y el completamiento de la instalación de las rejas. Estas intervenciones representan un nuevo avance en la obra, que ya cuenta con su infraestructura edilicia completamente ejecutada.

El establecimiento dispondrá de instalaciones especialmente adaptadas para el desarrollo integral de la primera infancia, con salas específicas, una plaza blanda, rincones tradicionales e innovadores para las actividades de los niños, sanitarios adaptados y una cocina completamente equipada.

El intendente Leonardo Raimundo destacó que «muy pocos municipios de la provincia cuentan con jardines maternales municipales gratuitos». En ese sentido, remarcó que «se trata de una institución muy importante porque representa el primer paso en la educación y en la socialización de los niños fuera de su hogar».

Asimismo, señaló que «esta obra, que demanda una inversión de 330 millones de pesos, viene a complementar y fortalecer el enorme servicio que presta el municipio en materia de educación para la primera infancia. Además, constituye un apoyo muy importante para las familias trabajadoras».

Con la incorporación de este nuevo espacio, la Municipalidad ampliará una red que actualmente cuenta con seis jardines maternales distribuidos estratégicamente en la ciudad. En ellos asisten unos 250 niños, acompañados por un equipo de 24 profesionales entre docentes, auxiliares y asistentes escolares, quienes reciben capacitaciones permanentes. El servicio incluye, según el turno, desayuno o merienda, control del calendario de vacunación y un acompañamiento integral del desarrollo de las infancias.

Prensa SL