Artemis 2: la misión que marcará el regreso de astronautas a la Luna tras más de 50 años



La NASA está a punto de hacer historia nuevamente con el lanzamiento de Artemis II, su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Este vuelo representa un paso clave hacia el regreso humano sostenido al satélite y futuras misiones a Marte.

El esperado regreso humano a la órbita lunar

Después de más de medio siglo desde el programa Apollo program, la NASA se prepara para enviar astronautas nuevamente hacia la Luna. El lanzamiento de Artemis 2 está programado para no antes del 1 de abril de 2026, marcando un momento histórico en la exploración espacial moderna.

La misión llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, sin aterrizar, pero probando sistemas clave para futuras misiones tripuladas. Entre los tripulantes seleccionados se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representando a Canadá, lo que refuerza el carácter internacional del programa.

El lanzamiento se realizará desde el Kennedy Space Center en Florida, utilizando el potente cohete Space Launch System (SLS), el más potente jamás desarrollado por la NASA. A bordo viajará la nave Orion spacecraft, diseñada para transportar humanos más allá de la órbita terrestre baja.

El objetivo principal de Artemis 2 es validar todos los sistemas necesarios para misiones tripuladas profundas, incluyendo navegación, soporte vital y comunicación en el espacio profundo. A diferencia de Artemis 1, que fue una misión no tripulada, esta será la primera prueba real con humanos en décadas.

Un paso clave hacia el futuro de la exploración espacial

Artemis 2 forma parte del ambicioso programa Artemis, cuyo objetivo final es establecer una presencia humana sostenible en la Luna. Esta misión servirá como preparación directa para Artemis III, que planea llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972, incluyendo a la primera mujer y la primera persona de color.

Además, el programa busca desarrollar infraestructura clave, como la estación lunar Lunar Gateway, que servirá como punto de apoyo para futuras misiones. Este enfoque no solo tiene objetivos científicos, sino también estratégicos, ya que posiciona a Estados Unidos y sus aliados en una nueva era de exploración espacial.

La misión también probará tecnologías críticas para viajes de larga duración, esenciales para futuras expediciones a Marte. Desde sistemas de protección contra radiación hasta nuevas formas de propulsión y comunicación, Artemis 2 representa un laboratorio en tiempo real.

Otro aspecto relevante es el impacto global del proyecto. La participación internacional, incluyendo agencias como la Canadian Space Agency y la European Space Agency, demuestra que la exploración espacial moderna es un esfuerzo colaborativo.

Más allá de lo técnico, Artemis 2 tiene un fuerte componente simbólico. Marca el inicio de una nueva generación de exploración, donde la Luna deja de ser un destino puntual para convertirse en un punto de partida hacia el espacio profundo.

El lanzamiento de Artemis 2 no solo representa el regreso de astronautas a la Luna, sino el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. Este paso será fundamental para futuras misiones y podría redefinir el papel de la humanidad en el universo.

Referencia:

Space/Artemis 2 moon mission latest news: NASA days away from Artemis 2 astronaut launch to moon. Link

Fuente: CerebroDigital.net