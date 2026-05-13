Especial para Infocampo

Estar en el lugar correcto, en el momento correcto: una frase que suele resumir las condiciones básicas para tener éxito, es hoy aplicable a la exportación de carne vacuna. El mundo la quiere y está dispuesto a pagarla bien.

Los números del primer trimestre del año dan cuenta de ello, tal vez no tanto por el lado del volumen, como por el lado del precio.

LOS NÚMEROS EXPORTADORES DE LA CARNE

A nivel general, los cortes de carne deshuesada refrigerada aumentaron 12% por ciento en volumen, pero 34% en valor, pasando de un promedio de US$9.507 por tonelada en el primer trimestre de 2025 a US$12.710 en el corriente año. Representaron divisas por US$ 358 millones en el primer cuarto del año.

Pero a pesar de que no constituyen la mayoría, lo que más aumentó fueron los cortes congelados sin deshuesar, que pasaron de un valor de 1.725 dólares a otro de 2.548, lo cual implica un aumento interanual de 48 por ciento.

El grueso de la facturación del negocio cárnico bovino son los cortes deshuesados congelados, que aportaron US$ 603 millones, con un valor promedio de US$6.461 por tonelada, contra US$4.929 el año pasado.

Con un precio récord, vuelan las exportaciones de carne: en marzo duplicaron el ingreso de dólares

La apertura del mercado estadounidense, con una cuota preferencial que se quintuplicó, es uno de los drivers del negocio, con más 20.000 toneladas en el primer trimestre y un acumulado a la fecha por encima de las 30.000 toneladas.

Pero no es el único gran cliente. A pesar de la guerra, Israel incrementó sus importaciones en un 21% en volumen, en particular de cortes refrigerados y cortes con hueso congelados. Las ventas a ese país totalizaron US$177 millones contra US$105 el año pasado.

LA “ASPIRADORA” NORTEAMERICANA DE CARNE

Parece ser que los aliados del presidente Milei resultaron buenos compradores. Volviendo a los EEUU, las compras de carne congelada se dispararon 102% interanual, con un valor promedio de US$ 7.200, mientras que las de carne fresca crecieron 52% a un precio promedio de US$14.500, en ambos casos bien por encima del promedio general.

Las importaciones de carne vacuna por parte de los EEUU, en tanto, se han disparado en este primer trimestre del año a unas 560.000 toneladas, pero con una creciente participación de Brasil y la Argentina. Nuestro país prácticamente está duplicando los envíos, en el contexto de la política del presidente Trump que busca importar carne para contener el precio en el mercado interno.

La alegría es ganadera: euforia en la cadena bovina por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Por el lado de Europa, las exportaciones de carne sin hueso refrigerada superan las 12.200 toneladas, como siempre con Alemania como principal comprador, y Países Bajos como la puerta de entrada a otros destinos.

La puesta en marcha del acuerdo de libre comercio puede potenciar las exportaciones. El beneficio para la Argentina puede venir, no solo del ingreso de divisas, sino de la tracción que la exportación genere sobre el peso de faena.

Con un stock estable y sin grandes posibilidades de ampliar el área ganadera, el incremento de la producción vendrá por el lado del aumento del peso de faena y de la eficiencia del rodeo. Podría iniciarse así un camino virtuoso que nos lleve a las cuatro millones de toneladas de producción.

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