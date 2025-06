Aprende a polinizar calabacines manualmente



Una de las ventajas de tener calabacin es que nos va a ocupar menos espacio en el huerto y sobre todo que nos va a ser mas fácil manejarnos con el a la hora de polinizarlo.

Los calabacines, al igual que el resto de su familia , las cucurbitáceas, nos ofrecen la ventaja de que tanto las flores macho como las flores hembra son fácilmente distinguibles , de tal forma que, esto nos da una ventaja extra a la hora de polinizar manualmente las flores para tener mas frutos entre otras cosas.

Normalmente la polinizacion manual, es una cosa que se hace en huertos urbanos donde los insectos polinizadores no son tan abundantes y no nos ayudan con su trabajo, o incluso también podemos utilizar la polinizacion manual cuando no tenemos muchas plantas y las plantas que tenemos , tienen flores a destiempo, o simplemente para aumentar nuestra producción aunque esto ultimo es peligroso, por que la planta no va a poder mantener todos los frutos y pueden estropearse y no prosperar.

La polinización manual del calabacín

A veces en nuestro cultivo de calabacines o calabazas en nuestros huertos o huertos urbanos, no se llegan a producir frutos y puede llegar a frustrar un poco y desesperarnos. Pero no debemos desesperarnos puesto que los calabacines, al igual que el resto de las cucurbitáceas, tienen una ventaja y es que se distinguen muy bien las flores macho y las flores hembra. De esta manera, nosotros mismos podremos polinizarlos manualmente para producir frutos.

Este trabajo normalmente lo hacen las abejas y otros polinizadores, pero si tenemos el huerto en ciudad o nos vienen pocas abejas al huerto, podemos usar esta técnica.

El primer paso para polinizar manualmente es distinguir las flores de la planta, en este caso siempre sera igual la flor hembra es la que contiene el fruto justo detrás de la flor y la flor macho sale después de un pequeño tallo muy fino, aun así viendo el vídeo podréis distinguirlas fácilmente sin llegar a equivocaros.

También se puede utilizar la polinización manual cuando tenemos pocas plantas y nos florecen a destiempo las flores hembra y las flores macho, de tal manera que podemos conservar la flor macho en la nevera mientras no salen las flores hembra.

Cuando queremos obtener semillas de calabacín puras, sin que se nos hibriden es importante también usar la polinizacion manual y tapar la flor para que no se cruce o simplemente para aumentar nuestra producción de frutos aunque esto ultimo es peligroso, por que la planta no va a poder mantener todos los frutos y pueden estropearse y no prosperar.

Con información de: https://ecoinventos.com/

Fuente: NuestroClima.com

RELACIONADOS