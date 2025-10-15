AMSAFE San Lorenzo participó activamente del paro nacional docente y la masiva movilización realizada hoy en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por CTERA.

La concentración principal tuvo lugar frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, donde se expresó con firmeza el reclamo por la defensa de la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación.

Docentes de todo el país llevaron adelante una jornada de lucha contundente, en las aulas y en las calles, reafirmando su compromiso con la dignidad y la educación pública. Desde AMSAFE San Lorenzo se destacó la importancia de estar presentes junto a miles de compañeras y compañeros en este marco de unidad federal.

Entre las principales demandas se exigió:

Salarios dignos.

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

La restitución del FONID.

Asimismo, se reclamaron mejores condiciones para enseñar y aprender, y se rechazaron con firmeza las reformas jubilatorias regresivas y las políticas de presentismo que castigan a quienes sostienen diariamente la escuela pública.

Desde AMSAFE y CTERA se reafirmó que:

“La escuela pública enseña y construye esperanza. Por más derechos, por más escuela pública, siempre.”

La presencia de AMSAFE San Lorenzo en esta jornada nacional ratifica el compromiso con la defensa de la educación pública, la dignidad docente y los derechos conquistados.