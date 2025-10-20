Salarios docentes: una pérdida que ya supera un tercio del poder adquisitivo

AMSAFE denuncia la grave caída salarial que afecta a las y los trabajadores de la educación en Santa Fe. Según los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), durante la actual gestión provincial y nacional los salarios docentes perdieron entre un 28 % y un 33 % de su poder adquisitivo.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la inflación acumulada superó el 140 %, mientras los incrementos salariales para el sector fueron del 91 % en 2024 y apenas un 18 % en lo que va de 2025. Esta pérdida se profundiza con la eliminación del FONID —que representaba entre un 7 % y un 10 % del salario— y el incumplimiento provincial de la deuda paritaria de 2023.

Desde AMSAFE señalamos la ausencia de voluntad política de los gobiernos para garantizar salarios dignos, condiciones de vida justas y el reconocimiento del trabajo docente en las aulas.

Jornadas de formación previsional: acompañamiento y defensa de derechos

El 6 de octubre se realizó en el Jardín N.° 97 “Río Carcarañá” de Oliveros un Taller sobre Jubilación Docente, destinado a informar y acompañar a las compañeras en los procesos y normativas vigentes. Fue un espacio de diálogo, asesoramiento e intercambio comprometido.

Desde AMSAFE se reiteró el reclamo por la derogación de la reforma previsional y el fin de la discriminación hacia las y los jubilados docentes.

Formación y salud laboral: cuidar la voz para enseñar

El 4 de octubre se desarrolló en la sede sindical la charla-taller “Vos sos tu voz. Introducción a los cuidados de la voz para docentes”, coordinada por las fonoaudiólogas Nancy Cristaldo y Alejandra Lagrange, junto al psicólogo Javier Córdoba.

La actividad brindó herramientas prácticas de respiración, relajación y emisión vocal, y promovió la reflexión sobre la voz como identidad profesional y herramienta principal de trabajo. AMSAFE destacó la importancia de estos espacios de cuidado y formación para fortalecer la tarea cotidiana en las aulas.

Octubre Rosa: prevención y derechos para todas

En el marco de Octubre Rosa, AMSAFE reafirma que la salud es un derecho y que la prevención es una herramienta fundamental. Ninguna compañera debe quedar sin acceso a controles ni tratamientos.

Por más prevención, por más derechos.

#OctubreRosa #LuchaContraElCáncerDeMama #AMSAFE

Información gremial: concursos y normativa vigente

AMSAFE San Lorenzo informa sobre la apertura de sobres y documentación relacionada con el Concurso de Ascenso. La información completa puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.amsafe.org.ar/normativa…/concurso_ascenso.pdf