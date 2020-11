AMSAFE informa: Titularizaciones Revocadas y Nuevos Concursos. Vuelta a clases presenciales?. Vuela Alto Diego!. 25N

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

#Coronavirus: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

AMSAFE SAN LORENZO DISPONDRA EN AMBAS SEDES DE ATENCION

PARA AQUELLOS CR@S QUE LO SOLICITEN A PARTIR DEL 2/11 PARA BRINDARLES ASISTENCIA TECNICA TANTO EN LA INSCRIPCION A SUPLENCIAS Y CONCURSO DE IPE COMO EL PROCESO DE TITULARIZACION DE SECUNDARIA, PARA LO CUAL SOLICITAMOS COMUNICARSE PARA SOLICITAR TURNO, DADO QUE DEBEMOS RESPETAR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA PREVENIR EL CONTAGIO CON COVID 19, AMBAS SEDES ESTARAN A DISPOSICION DE LOS AFILIADOS EN EL HORARIO DE 9 A 14 HS.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de AMSAFE y con el aporte de compañeras y compañeros de distintas delegaciones departamentales, te hacemos llegar una publicación con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, con el objetivo de acompañarte con ideas, actividades y textos reflexivos para que compartas con tus estudiantes.

DESCARGÁ LA REVISTA: NO_violencia_mujeres_2020

CONCURSO DE TITULARIZACIÓN: SECUNDARIA ORIENTADA, TÉCNICA Y ADULTOS

Se encuentran disponibles los escalafones definitivos y las vacantes del Concurso de Secundaria RM N° 1186/19.

https://www.santafe.gob.ar/escalafones/#/inicio

Este concurso fue producto de la lucha sostenida por AMSAFE y la discusión paritaria.

#NadaNosRegalaron

#OrgullosamenteDocentes

NO HAY CONDICIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

Desde AMSAFE expresamos que hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo, no retornaremos a la presencialidad.

En referencia al Decreto Provincial N° 1446 y a la Circular 22 del Ministerio de Educación AMSAFE expresa:

El derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los/as que enseñan y aprenden.

En tal sentido advertimos que hoy resulta de alto riesgo el regreso a las escuelas para el desarrollo de las clases presenciales.

En la mayor parte de la provincia sigue habiendo circulación del virus y un alto nivel de contagios.

El regreso a la presencialidad debe tener estrecha relación con el descenso de las curvas de contagios del COVID 19, por lo que no se puede apresurar ni planificar hasta que no estén dadas las condiciones sanitarias.

Los edificios escolares aún están siendo acondicionados, en los casos en que se comenzaron las reparaciones.

En otros ni se dio inicio a las obras.

Es necesario garantizar la plena vigencia de las Condiciones básicas de Infraestructura Escolar, 12 puntos de acuerdo paritario del año 2011, con adaptación a la situación de Pandemia, para el cumplimiento de las normas generales que evitan el contagio de COVID19.

Se deben crear más puestos trabajo de personal que realice las tareas de limpieza e higiene.

Es fundamental la creación de cargos y horas cátedra docentes.

Es necesario el funcionamiento del ámbito paritario para poder discutir las condiciones de la Vuelta a la Presencialidad.

Las clases se siguieron desarrollando con muchísimo esfuerzo por parte de docentes, alumnos y familias.

Nunca dejamos de enseñar.

Reiteramos que hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo es imposible volver a la presencialidad en aquellos lugares donde no se puedan garantizar.

SE NOS FUE UN GRANDE, NACE UNA LEYENDA, HASTA SIEMPRE DIEGO

(Le robe el texto a una Joven Periodista que conozco, sinceramente la emoción que me invade no me deja razonar, y vi lo que subió al Face, no puedo expresarlo mejor, gracias hija)

“Un Dios sucio, el más humano de los Dioses, como dijo Galeano, fue tan de barro y tan de acá, que bajó nuestros defectos y virtudes al plano terrenal, al campo de las contradicciones.

Pero, si hay que elegir un lado de la mecha, prefiero ponerme del lado del Dios de barro, del Dios de villa Fiorito, del Dios que fue el Diego, para millones de pibes y pibas que soñaron con ser diez. Del Dios empático, que supo ponerse del lado de los marginados, porque él nació del margen.

Elijo ponerme del lado de millones y millones de personas que entendieron en todo el mundo, que se puede soñar con cambiar algo”.

Gracias Diego.

Sofia Fernández

CONCURSOS DE TITULARIZACIÓN REVOCADOS: RESOLUCIÓN 1741 DE FORMACIÓN PROFESIONAL; 1868 DE CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN 1869 DE LA EEMPA 1330 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES 731, 732 Y 733 DE 2020

LOS CONCURSOS FUERON DISCUTIDOS EN EL ÁMBITO PARITARIO.

REPARACIÓN HISTÓRICA: IMPLICA CONVOCATORIA CON CONDICIONES PARTICULARES DONDE PARTICIPAN SOLAMENTE LOS QUE LAS POSEEN, NO ES ABIERTO.

LA REPARACIÓN HISTÓRICA SE HA LLEVADO ADELANTE EN LA PRIMER CONVOCATORIA DE CONCURSO DE CADA NIVEL Y MODALIDAD A PARTIR DE LAS DISCUSIONES EN PARITARIAS, PARA RESGUARDAR A LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN QUE SE DESEMPEÑAN EN ESPACIOS O CARGOS.

EL SISTEMA EDUCATIVO TIENE DIVERSOS CARGOS Y ESPACIOS PARA LOS QUE, EN MUCHOS CASOS, NO HAY PROFESORADOS, O POR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CARGO TAMPOCO SON NECESARIOS LOS TÍTULOS DE CARÁCTER DOCENTE.

LA UNIDAD DE INCUMBENCIAS ES QUIEN ANALIZA LAS INCUMBENCIAS Y COMPETENCIAS DE LOS TÍTULOS.

AMSAFE Y LA CTERA PLANTEAN COMO EXIGENCIA EN CADA PARITARIA LA FORMACIÓN DOCENTE. SEGUIMOS SOSTENIENDO QUE LA FORMACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, DEMOCRÁTICA, DE CERCANÍA DARÁ LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LAS COMPETENCIAS DE LOS TÍTULOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

EN DICIEMBRE DE 2019 UNA DE LAS PRIMERAS ACCIONES DE GOBIERNO FUE LA DE OBSERVAR LAS DESIGNACIONES REALIZADAS POR LA ANTERIOR GESTIÓN.

HACIENDO LA SALVEDAD DE LAS TITULARIZACIONES ACORDADAS A TRAVÉS DEL ÁMBITO PARITARIO.

EL TRIBUNAL DE CUENTA REALIZÓ OBSERVACIONES QUE TENÍAN QUE VER CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

ESAS OBSERVACIONES TIENEN FECHA DE DICIEMBRE DE 2019 Y MARZO DE 2020.

LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS NO SE HACEN SOBRE LAS CONVOCATORIAS, POR LO QUE NO DEBÍAN TERMINAR EN UNA REVOCATORIA DE LOS CONCURSOS.

LOS CONCURSOS SON PROCESOS QUE DAN CUENTA DE LARGAS DISCUSIONES Y QUIENES CONCURSAN NO SON NÚMEROS, SON TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CON TRAYECTORIA DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, QUE CONQUISTARON MEJORES CONDICIONES LABORALES, LAS QUE NO PUEDEN SER MODIFICADAS PARA GENERAR UN PERJUICIO.

SI SE HUBIESE INDAGADO, QUIZÁS HUBIERAN OBSERVADO QUE NO TODOS ACCEDIERON A LA TITULARIZACIÓN, Y ESTO SE DIO PORQUE ESOS DOCENTES NO CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECÍA LA CONVOCATORIA, DEMOSTRANDO UNA VEZ QUE EXISTIERON CONDICIONES PREVISTAS PARA PODER CONCURSAR.

ESTAS REVOCATORIAS VAN CONTRA LA DISCUSIÓN EN PARITARIAS, ÁMBITO QUE RESPETAMOS Y VALORAMOS.

ESTE HECHO INÉDITO GENERA UN ANTECEDENTE NEFASTO: DESCONOCER EL ÁMBITO PARITARIO Y LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.

TANTO LA COMISIÓN CONFORMADA PARA INVESTIGAR Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEBERÍA HABER CONVOCADO AL SINDICATO COMO LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE LAS Y LOS DOCENTES.

TODA MEDIDA LLEVADA ADELANTE AHORA ES EXTEMPORÁNEA.

LAS RESOLUCIONES PARITARIAS SON ACTOS QUE TRASCIENDEN GESTIONES.

ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CUMPLIR CON LOS ACUERDOS.

ESTOS TRABAJADORES CUMPLEN ROLES PARTICULARES TAN NECESARIOS EN TODO MOMENTO, PERO MÁS AÚN EN TIEMPOS DE PANDEMIA, DE DISTANCIAMIENTO, DONDE ES NECESARIO SOSTENER Y FORTALECER LOS VÍNCULOS.

