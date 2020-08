AMSAFE informa: Sr. Gobernador PARITARIAS YA!. Se Rechazó el bono en negro y habrá dos paros de 48 hs.

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

¡PARITARIA YA!

La imposición por decreto de manera unilateral de bono en forma de suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable representa el avasallamiento de las paritarias.

Este ámbito es un derecho que los sindicatos santafesinos hemos conseguido con años de lucha, militancia y compromiso, siendo la herramienta que la democracia da a trabajadores/as para debatir y acordar sus derechos laborales, esencialmente el salario.

Por esto, consideramos este hecho de gravedad institucional. El respeto a la normativa, la apertura al dialogo, el reconocimiento de los actores sociales y la respuesta del Estado ante el reclamo de sus agentes, son pilares esenciales de la convivencia social.

A nadie escapa la situación de emergencia que vive la provincia a causa de la pandemia de Coronavirus. Pero no es menos cierto que el Estado funciona y puede dar atención a la ciudadanía en esta contingencia extrema gracias al trabajo a toda hora y bajo condiciones muy duras de parte de trabajadores/as provinciales.

Los trabajadores y trabajadoras santafesinas han puesto toda su capacidad y compromiso al servicio de la atención de la emergencia. De parte del gobierno sólo han recibido una cerrada postura basada en el cierre unilateral de las paritarias y el congelamiento salarial.

No esperamos aplausos ni mensajes de aliento. Esperamos una política pública basada en el respeto de quienes son servidores y servidoras públicas que exponen su intimidad, su integridad, su salud y el bienestar familiar para garantizar la presencia del Estado con la ciudadanía especialmente la más necesitada: nuestra niñez, nuestros abuelas y abuelas, nuestros enfermos/as y cualquier santafesino o santafesina que necesite nuestra actividad.

Para esto no se ha dudado en poner recursos propios de movilidad, conectividad, servicios y demás requerimientos que la emergencia demandaba para ser atendida. De parte del Gobierno solo hemos recibido negativas, dilaciones y excusas.

Llegó el momento de decir basta. Demandamos la urgente reapertura de paritarias para todos los sectores con una discusión salarial seria, realista y acorde a las necesidades que el contexto impone.

La experiencia de los bonos unilaterales es propia de una época donde la marca era la flexibilización laboral, los recortes y el ajuste sobre los salarios. Los sindicatos peleamos mucho para salir de ese modelo destructivo y no vamos a convalidar el uso de estas herramientas.

Los trabajadores y las trabajadoras de Santa Fe también estamos en emergencia. El Gobierno debe dar las respuestas.

AMSAFE RECHAZÓ EL BONO PARO DE 48 HS 11,12/8, 19 y 20/8

CON LA PARTICIPACIÓN DE MILES DE DOCENTES EN TODA LA PROVINCIA AMSAFE RECHAZA EL BONO QUE OTORGÓ EL GOBIERNO VIOLANDO LA PARITARIA PROVINCIAL.

Los/as delegados/as seccionales realizaron una síntesis de las consultas realizadas en cada uno de los departamentos. Por unanimidad se reitera el rechazo a la medida unilateral que el gobierno provincial impuso a los trabajadores.

Luego de presentar las propuestas surgidas de las consultas a las bases en toda la provincia, la medida más votada fue:

Paro de 48 hs los días 11 y 12 de agosto.

Paro de 48 hs los días 19 y 20 de agosto.

Realizar acciones departamentales y articular acciones con los distintos gremios en lucha.

Exigimos:

• Una recomposición salarial que respete jerarquías, antigüedad, cargos y horas cátedra, con aumentos en blanco para activos y jubilados, teniendo en cuenta la pérdida sufrida por la inflación.

• Defensa de la caja de jubilaciones.

• Bono para los compañeros reemplazantes que no han cubierto suplencias producto de la situación de pandemia.

• Conectividad, insumos y dispositivos: Recursos tecnológicos a disposición de los trabajadores y el pago de internet a cargo del Estado.

• No habilitar el retorno a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias, entendiendo que éste no se puede dar en el momento de mayor circulación y contagio del COVID-19.

• Resolución URGENTE del concurso de Secundaria.

• Inscripción a suplencias en todos los niveles, modalidades y programas socioeducativos.

• Inscripción a traslados y concursos en todos los niveles y modalidades.

• Resolución del conflicto del transporte en ruralidad.

• Escuelas rurales: Creación de cargos de asistentes escolares para realizar las tareas de higiene y desinfección.

• La salud es un derecho: Solución urgente de todos los reclamos en las prestaciones de IAPOS y cobertura de los medicamentos.

• DIPART: cobertura de prestaciones, funcionamiento, atención, etc.

• Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades.

• Convocatoria al Comité Mixto y Comisiones Regionales de CYMAT para tratar temas referidos a condiciones de trabajo, infraestructura, salud, etc.

No debemos pagar la crisis ni ser la variable de ajuste. Seguimos sosteniendo que las luchas se llevan adelante en conjunto y desde cada punto de la provincia, con la fuerza de la unidad en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

#Cuarentena: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

RICARDO FERNÁNDEZ – DELEGADO SECCIONAL

CLAUDIA KOCAK – DELEGADA ADJUNTA

COMISIÓN DIRECTIVA – AMSAFE SAN LORENZO

Sede San Lorenzo:

Porteau 369 | Tel/Fax: 03476 421536

Sede Capitán Bermúdez:

Santa Fe 293 | Tel/Fax: 0341 4913311