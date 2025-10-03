AMSAFE San Lorenzo: memoria, formación docente y continuidad del plan de lucha

______________________________________________________________________________

RONDAS Y PAÑUELOS. PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA DESDE LAS ESCUELAS

AMSAFE San Lorenzo y CTERA invitan a participar del Seminario de Formación Docente, Derechos Humanos y Democracia:

«Rondas y Pañuelos. Pedagogía de la memoria desde las escuelas»

Imagen que contiene Escala de tiempo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

📍 Sede AMSAFE San Lorenzo – Porteau 369, Ciudad de San Lorenzo

🕡 18:30 hs

🔹 1er Encuentro: 02/10 – “Construyendo la ronda. Historia y Memoria”

🔹 2do Encuentro: 22/10 – “Pasar el pañuelo blanco”

🔹 3er Encuentro: 13/11 – “Hacer memoria”

Este será un espacio de reflexión colectiva para construir memoria, defender la democracia y seguir transmitiendo a las nuevas generaciones la fuerza de las rondas y pañuelos.

🔗 Inscripción a través del formulario https://forms.gle/dFifUwb83scyaib56

PLENARIO CTA DE LOS TRABAJADORES REGIONAL ROSARIO

El viernes 26 de septiembre AMSAFE San Lorenzo participó, junto a numerosos sindicatos y organizaciones, del Plenario de la CTA de los Trabajadores en el Centro Cultural La Toma, Rosario, con la presencia de Hugo Yaski (Sec. Gral.) y Sonia Alesso (Sec.Gral. CTERA).

Un grupo de personas en un salón

El contenido generado por IA puede ser incorrecto. Un grupo de personas en una tienda

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

En su intervención, la Delegada Seccional de San Lorenzo, Adriana Monteverde, destacó la vulnerable situación de muchos trabajadores y trabajadoras del Cordón Industrial, la exigencia por mejores condiciones de trabajo para la docencia santafesina y el repudio ante el femicidio de Lara, Brenda y Morena.

“VOS SOS TU VOZ: INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE LA VOZ PARA DOCENTES»

La voz es el medio principal de nuestra tarea diaria. Las y los docentes estamos expuestos a un uso intensivo y sostenido de la voz que, en muchos casos, puede derivar en disfonías y otros problemas reconocidos como enfermedades profesionales.

Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Desde AMSAFE San Lorenzo organizamos el sábado 4 de Octubre, a la hora 9:30, en nuestra sede de Porteau 369, un taller destinado a brindar medidas de prevención, cuidado y entrenamiento vocal. Cupos limitados.

🔗Formulario de Inscripción https://forms.gle/VJ42mkavatdRADvP6

AMSAFE: EL PLENARIO DE DELEGADOS DEFINIÓ LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA

El jueves 25 de septiembre se realizó en la sede sindical de AMSAFE el Plenario de Delegados con la participación de las 19 delegaciones seccionales de la provincia. La reunión estuvo presidida por el secretario general Rodrigo Alonso e integrantes de la Comisión Directiva Provincial.

Grupo de personas en una tienda

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Marca de insignia1 con relleno sólidoDurante el encuentro se analizó la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de la educación en Santa Fe y el país, y se resolvió:

Marca de insignia1 con relleno sólidoDar continuidad al plan de lucha definido por la Asamblea Provincial.

Marca de insignia1 con relleno sólidoImpulsar acciones locales en escuelas y comunidades.

Marca de insignia1 con relleno sólidoAdherir a las medidas convocadas por CTERA, con nuevas acciones de visibilización y movilización en todo el país a partir del 6 de octubre, incluyendo un Paro Nacional Docente a coordinar junto a otras organizaciones.

Los reclamos centrales de la docencia son: aumento salarial que recupere el poder adquisitivo, recomposición de la deuda paritaria 2023, restitución del FONID, financiamiento educativo, defensa de las jubilaciones y condiciones de trabajo dignas.

Desde AMSAFE se ratificó el estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Frente a las políticas de ajuste y la falta de respuestas de los gobiernos, el sindicato reafirma la lucha por salarios justos, jubilaciones dignas y la defensa de la escuela pública como derecho social.

Más Escuela Pública, más Derechos. AMSAFE en lucha.

AMSAFE San Lorenzo difunde: Inscripciones Complementarias