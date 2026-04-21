AMSAFE informa: La Carpa Blanca llega a San Lorenzo. IOPOS renueva afiliación familiares. Feria del Libro Bs As.
AMSAFE San Lorenzo informa que los días viernes 24 y sábado 25 de abril se llevará adelante la instalación de la Carpa Blanca itinerante.
Será en el Campo de la Gloria, con amplia agenda de actividades pedagógicas, culturales y sindicales abiertas a toda la comunidad.
La propuesta se enmarca en la defensa de la educación pública y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación colectiva.
Agendá!
San Lorenzo recibe la Carpa Blanca
24 y 25 de abril
Campo de la Gloria
Serán dos jornadas llenas de actividades:
Charlas y debates
Presentaciones de libros
Teatro por la educación
Talleres participativos
Música en vivo
Acción colectiva “Tejemos Patria”
Un espacio para defender la escuela pública, encontrarnos y construir comunidad.
La educación pública se defiende con participación.
Sumate. La Carpa Blanca es de todos y todas.
FERIA DEL LIBRO 2026
San Telmo y Feria del Libro
Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por Campanópolis
Salida: 9 de mayo
Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)
Costos:
– Afiliados/as: $40.000
– Acompañantes no afiliados/as: $60.000
– Menores de 10 años: $30.000
PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.
Incluye:
Desayuno seco en el viaje. Entrada a la Feria del Libro.
AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.
IAPOS: RENOVACIÓN AFILIACIÓN DE HIJOS ESTUDIANTES Y DE VOLUNTARIOS.
IAPOS – Renovación de afiliaciones
Se encuentra abierta la renovación anual de afiliaciones para:
Hijos/as estudiantes (21 a 25 años). Nietos/as y otros afiliados voluntarios
Del 1° de abril al 31 de mayo
Documentación requerida:
Certificación negativa de ANSES
Certificado de alumno/a regular (abril o mayo 2026)
En casos de nietos/as u otros familiares:
Certificación negativa de ANSES del beneficiario y de ambos padres.
Consultas: 0800 444 4276
iapos_consultas@santafe.gov.ar
Días hábiles de 8 a 14 hs
No olvides realizar la renovación en tiempo y forma.
Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.