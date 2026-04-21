AMSAFE San Lorenzo informa que los días viernes 24 y sábado 25 de abril se llevará adelante la instalación de la Carpa Blanca itinerante.

Será en el Campo de la Gloria, con amplia agenda de actividades pedagógicas, culturales y sindicales abiertas a toda la comunidad.

La propuesta se enmarca en la defensa de la educación pública y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación colectiva.

Agendá!

San Lorenzo recibe la Carpa Blanca

24 y 25 de abril

Campo de la Gloria

Serán dos jornadas llenas de actividades:

Charlas y debates

Presentaciones de libros

Teatro por la educación

Talleres participativos

Música en vivo

Acción colectiva “Tejemos Patria”

Un espacio para defender la escuela pública, encontrarnos y construir comunidad.

La educación pública se defiende con participación.

Sumate. La Carpa Blanca es de todos y todas.

FERIA DEL LIBRO 2026

San Telmo y Feria del Libro

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a ser parte de una experiencia única: un viaje a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes de América Latina, junto a un recorrido por Campanópolis

Salida: 9 de mayo

Destino: Buenos Aires (ida y vuelta en el día)

Costos:

– Afiliados/as: $40.000

– Acompañantes no afiliados/as: $60.000

– Menores de 10 años: $30.000

PAGO POR TRANSFERENCIA: El mismo debe ser cancelado antes del 7 de mayo.

Incluye:

Desayuno seco en el viaje. Entrada a la Feria del Libro.

AMSAFE San Lorenzo – Con vos, siempre.

IAPOS: RENOVACIÓN AFILIACIÓN DE HIJOS ESTUDIANTES Y DE VOLUNTARIOS.

IAPOS – Renovación de afiliaciones

Se encuentra abierta la renovación anual de afiliaciones para:

Hijos/as estudiantes (21 a 25 años). Nietos/as y otros afiliados voluntarios

Del 1° de abril al 31 de mayo

Documentación requerida:

Certificación negativa de ANSES

Certificado de alumno/a regular (abril o mayo 2026)

En casos de nietos/as u otros familiares:

Certificación negativa de ANSES del beneficiario y de ambos padres.

Consultas: 0800 444 4276

iapos_consultas@santafe.gov.ar

Días hábiles de 8 a 14 hs

No olvides realizar la renovación en tiempo y forma.



Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.