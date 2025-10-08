+AMSAFE San Lorenzo se Suma a la Jornada Nacional de Lucha Docente

JORNADA DE LA DIGNIDAD

Trabajo, Salud y Educación.

El miércoles 8 de octubre llevaremos adelante una Jornada Nacional de Protesta en todo el país.

En la Delegación San Lorenzo realizaremos, en horas del mediodía, volanteadas en las Escuelas y en distintos puntos de encuentro.

– Puerto General San Martín: Esquina de Córdoba y Av. San Martín.

– San Lorenzo: Esquina de los Bancos.

– Fray Luis Beltrán: Pasarela.

– Capitán Bermúdez: Av. San Lorenzo y Santa Fe.

– Otras localidades: Entrega de volantes en las escuelas.

Además, invitamos a que te sumes con foto o video (grabar en vertical), reclamando por:

• Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

• Restitución inmediata del FONID

• Por Formación Docente Permanente Gratuita y en Ejercicio

• Aumento salarial

• Contra el ajuste a jubilados. Derogación de la reforma previsional.

• No al ajuste en salud.

A las 19 participaremos del acto y festival en la Plaza San Martín de Rosario. Pondremos movilidad para garantizar que la mayor cantidad de compañeros y compañeras pueda participar.

+PRIMER ENCUENTRO DE RONDAS Y PAÑUELOS

El jueves 2 de octubre se realizó, en la sede de calle Porteau, el primer Encuentro del Seminario de formación Docente, Derechos Humanos y Democracia: «Rondas y Pañuelos. Pedagogía de la memoria desde las escuelas», propuesta organizada por CTERA, Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo e HIJOS.

La disertación estuvo a cargo de Sergio Paz y Débora Contadin.

Este primer encuentro en la Delegación San Lorenzo contó con la presencia de Sonia Alesso, Secretaría General de CTERA, y Adriana Monteverde, Delegada Seccional de AMSAFE San Lorenzo.

Con una nutrida concurrencia, se llevó adelante el primer taller de esta serie de encuentros, destinados a la formación docente, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la construcción de una memoria colectiva desde el ámbito educativo.