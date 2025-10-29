FORMACIÓN DOCENTE

Escribir para transformar: Taller de Escritura Especializada para IPE

AMSAFE San Lorenzo llevó adelante el Taller de Escritura Especializada para IPE en el Jardín N° 155 “Los paraísos” de Capitán Bermúdez.

El espacio contó con la presencia de Adriana Monteverde, Delegada Seccional de AMSAFE San Lorenzo, y estuvo a cargo de Claudia Kocak, Secretaria de Nivel Secundario de AMSAFE Provincial.

La jornada tuvo como objetivo fortalecer las herramientas lingüísticas necesarias para mejorar la producción de textos formales y especializados en el ámbito escolar.

Con modalidad de taller, las y los docentes realizaron actividades de aplicación, producción y corrección, poniendo en práctica los contenidos teóricos.

Desde AMSAFE San Lorenzo agradecemos al equipo docente y directivo por el cálido recibimiento y su compromiso con la defensa de los derechos de las infancias.

FORMACIÓN SUPERIOR Y TRABAJO COLECTIVO

Encuentro de Coformadores y Coformadoras del ISP N° 22

En la sede sindical de calle Porteau se desarrolló el Segundo Encuentro de Coformadores y Coformadoras del ISP N° 22 “Maestro Addad”.

Docentes y estudiantes compartieron una jornada de reflexión y aprendizajes, reafirmando el compromiso con una formación pública, crítica y de calidad.

Desde AMSAFE San Lorenzo celebramos estos espacios que fortalecen el trabajo pedagógico colectivo y la formación docente continua.

BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

Convenios que fortalecen derechos

AMSAFE San Lorenzo informa a sus afiliadas y afiliados sobre los convenios vigentes con comercios, mutuales y sindicatos de la región.

Estos acuerdos son una herramienta concreta que mejora el bienestar de las y los trabajadores de la educación, ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos.

Más información en nuestras redes:

https://www.facebook.com/amsafesanlorenzo

https://www.instagram.com/amsafesanlzo/

RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO DOCENTE

Entrega de obsequios a afiliadas y afiliados de AMSAFE San Lorenzo

Desde el mes de septiembre, AMSAFE San Lorenzo lleva adelante la entrega de obsequios a las y los afiliados activos y pasivos de la Delegación por el Día del Maestro y la Maestra, en reconocimiento al trabajo, compromiso y defensa de la escuela pública.

MEMORIA Y COMPROMISO

Raimundo Peña: la huella viva de la lucha docente

En un nuevo aniversario de su fallecimiento, AMSAFE reivindica la figura de Raimundo Peña, referente histórico del sindicalismo docente santafesino.

Su coherencia, ética y entrega nos recuerdan que los derechos se conquistan colectivamente.

La huelga de 1921 fue más que un reclamo salarial: fue una afirmación política de que enseñar también es luchar por condiciones dignas.

Hoy, frente a intentos de disciplinamiento y desfinanciamiento educativo, recordar a Peña es un acto de memoria y resistencia.

Su legado vive en cada aula, en cada escuela y en cada docente que sostiene la bandera de la justicia social y la educación pública como derecho.

AMSAFE San Lorenzo

Siempre junto a las y los trabajadores de la educación.