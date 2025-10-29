AMSAFE informa: Formación Docente. Beneficios. Obsequios Día del Maestro. Memoria y Compromiso
FORMACIÓN DOCENTE
Escribir para transformar: Taller de Escritura Especializada para IPE
AMSAFE San Lorenzo llevó adelante el Taller de Escritura Especializada para IPE en el Jardín N° 155 “Los paraísos” de Capitán Bermúdez.
El espacio contó con la presencia de Adriana Monteverde, Delegada Seccional de AMSAFE San Lorenzo, y estuvo a cargo de Claudia Kocak, Secretaria de Nivel Secundario de AMSAFE Provincial.
La jornada tuvo como objetivo fortalecer las herramientas lingüísticas necesarias para mejorar la producción de textos formales y especializados en el ámbito escolar.
Con modalidad de taller, las y los docentes realizaron actividades de aplicación, producción y corrección, poniendo en práctica los contenidos teóricos.
Desde AMSAFE San Lorenzo agradecemos al equipo docente y directivo por el cálido recibimiento y su compromiso con la defensa de los derechos de las infancias.
FORMACIÓN SUPERIOR Y TRABAJO COLECTIVO
Encuentro de Coformadores y Coformadoras del ISP N° 22
En la sede sindical de calle Porteau se desarrolló el Segundo Encuentro de Coformadores y Coformadoras del ISP N° 22 “Maestro Addad”.
Docentes y estudiantes compartieron una jornada de reflexión y aprendizajes, reafirmando el compromiso con una formación pública, crítica y de calidad.
Desde AMSAFE San Lorenzo celebramos estos espacios que fortalecen el trabajo pedagógico colectivo y la formación docente continua.
BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS
Convenios que fortalecen derechos
AMSAFE San Lorenzo informa a sus afiliadas y afiliados sobre los convenios vigentes con comercios, mutuales y sindicatos de la región.
Estos acuerdos son una herramienta concreta que mejora el bienestar de las y los trabajadores de la educación, ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos.
Más información en nuestras redes:
https://www.facebook.com/amsafesanlorenzo
https://www.instagram.com/amsafesanlzo/
RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO DOCENTE
Entrega de obsequios a afiliadas y afiliados de AMSAFE San Lorenzo
Desde el mes de septiembre, AMSAFE San Lorenzo lleva adelante la entrega de obsequios a las y los afiliados activos y pasivos de la Delegación por el Día del Maestro y la Maestra, en reconocimiento al trabajo, compromiso y defensa de la escuela pública.
MEMORIA Y COMPROMISO
Raimundo Peña: la huella viva de la lucha docente
En un nuevo aniversario de su fallecimiento, AMSAFE reivindica la figura de Raimundo Peña, referente histórico del sindicalismo docente santafesino.
Su coherencia, ética y entrega nos recuerdan que los derechos se conquistan colectivamente.
La huelga de 1921 fue más que un reclamo salarial: fue una afirmación política de que enseñar también es luchar por condiciones dignas.
Hoy, frente a intentos de disciplinamiento y desfinanciamiento educativo, recordar a Peña es un acto de memoria y resistencia.
Su legado vive en cada aula, en cada escuela y en cada docente que sostiene la bandera de la justicia social y la educación pública como derecho.
AMSAFE San Lorenzo
Siempre junto a las y los trabajadores de la educación.