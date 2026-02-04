AMSAFE informa: Concurso ascenso. Utiles escolares. Escalafones. Cronograma de Cobro. Turismo Carnaval. Boleto educativo. Horarios Sedes
CONCURSO DE ASCENSO: DEL 04/02 AL 10/02 PERÍODO DE RENUNCIAS Y LICENCIA POR ARTÍCULO 41 bis
Desde AMSAFE informamos a las y los docentes que el Ministerio de Educación emitió una comunicación oficial recordando que, a partir del miércoles 4 de febrero, se inicia el período para la realización de renuncias y/o solicitudes de licencias Art. 41 bis (Decreto 4597/83), con el fin de adecuar las situaciones de incompatibilidad en el marco del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos.
El procedimiento se llevará adelante mediante la plataforma Mi Legajo, desde las 8:00 horas, accediendo a la pestaña Ofrecimiento / Vacante asignada. En la misma comunicación se informa que se encuentra disponible la guía de usuario correspondiente a esta etapa.
El Ministerio señala además que:
- La licencia Art. 41 bis solo puede solicitarse en caso de continuar desempeñándose en cargos de mayor jerarquía.
- No podrán licenciarse los desempeños en los que el docente no cuente con reemplazante.
- El período de renuncias y solicitudes se extenderá del 4 al 10 de febrero, plazo en el cual se podrán realizar todas las modificaciones necesarias.
- Se considerará válida la selección registrada en el sistema al finalizar dicho período.
- El proceso se cierra automáticamente en la fecha establecida en el cronograma.
Guía de usuario – Ministerio de Educación
https://educacion.santafe.gov.ar/…/Guia-de-usuario…
CONJUNTOS DE ÚTILES ESCOLARES
AMSAFE San Lorenzo informa que ya se encuentra abierta la solicitud de conjuntos de útiles escolares, destinada exclusivamente a afiliados y afiliadas.
Solicitud: mediante Formulario Google
Fecha límite: hasta el 9/02/26
Forma de pago: por recibo de sueldo (una cuota) o por transferencia
Retiro: a partir del miércoles 25/02, en los horarios habituales de atención de cada sede sindical.
Ante cualquier consulta, comunicarse al 03476 225968, martes 3 y jueves 5, de 10 a 13 horas; o el lunes 9 de febrero, de 10 a 15 horas.
Formulario de solicitud https://forms.gle/dbUYsTSDGMZZPCk26
ESCALAFONES PROVISORIOS DE SUPLENCIAS
Los escalafones provisorios de suplencias están disponibles desde el 2/02 al 13/02
La etapa recursiva es desde el 2/02 al 13/02
Consultas o Reclamos:
Zona Norte (Regionales I, II, III, IV y IX)
e-mail: juntasecundarianorte@santafe.gov.ar
Zona Sur (Regionales ( V, VI. VII y VIII )
e-mail: juntasecundariasur@santafe.gov.ar
CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Docentes Activos:
3 de Febrero: Haberes hasta 1.150.00
4 de Febrero: Haberes superiores a 1.150.000
Docentes Jubilados:
Están depositados desde el 31/01
2 de Febrero: Haberes hasta 1.150.000
5 de Febrero: Haberes superiores a 1.150.000
PROPUESTAS TURÍSTICAS CARNAVAL 2026
AMSAFE acerca a sus afiliadas y afiliados propuestas turísticas en el marco del Carnaval 2026.Mendoza, San Rafael y las Cataratas del Iguazú son algunas de las opciones.
Consultas: (0342)455436 en el horario de 9:00 a 15:00#
#DerechoAlTurismo
AMSAFE INFORMA: BOLETO EDUCATIVO GRATUITO 2026
Desde AMSAFE informamos que ya se encuentran disponibles las instancias de inscripción y activación del Boleto Educativo 2026
El beneficio está destinado a:
Estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario.
Docentes de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario , Secundario y Terciario.
Asistentes escolares de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario y Secundario y Terciario
Una vez aprobada la solicitud, se recuerda que el trámite debe activarse en una terminal SUBE. Desde el 2 de febrero ya puede utilizarse el pasaje educativo.
La inscripción es 100 % online a través del sitio oficial:
www.santafe.gob.ar/boletoeducativo
INFO PARA AGENDAR:
DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN A PARTIR DE FEBRERO 2026
Sede San Lorenzo
Martes 3 y jueves 5 de Febrero de 10:00 a 13:00
A partir del 9/02 al 27/02, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00
Sede Capitán Bermúdez
A partir del 18/02 al 27/02 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00
Sede Andino
A partir el 18/02 martes y jueves de 10:00 a 13:00
Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.
AMSAFE San Lorenzo