CONCURSO DE ASCENSO: DEL 04/02 AL 10/02 PERÍODO DE RENUNCIAS Y LICENCIA POR ARTÍCULO 41 bis

Desde AMSAFE informamos a las y los docentes que el Ministerio de Educación emitió una comunicación oficial recordando que, a partir del miércoles 4 de febrero, se inicia el período para la realización de renuncias y/o solicitudes de licencias Art. 41 bis (Decreto 4597/83), con el fin de adecuar las situaciones de incompatibilidad en el marco del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos.

El procedimiento se llevará adelante mediante la plataforma Mi Legajo, desde las 8:00 horas, accediendo a la pestaña Ofrecimiento / Vacante asignada. En la misma comunicación se informa que se encuentra disponible la guía de usuario correspondiente a esta etapa.

El Ministerio señala además que:

La licencia Art. 41 bis solo puede solicitarse en caso de continuar desempeñándose en cargos de mayor jerarquía.

No podrán licenciarse los desempeños en los que el docente no cuente con reemplazante.

El período de renuncias y solicitudes se extenderá del 4 al 10 de febrero, plazo en el cual se podrán realizar todas las modificaciones necesarias.

Se considerará válida la selección registrada en el sistema al finalizar dicho período.

El proceso se cierra automáticamente en la fecha establecida en el cronograma.

Guía de usuario – Ministerio de Educación

https://educacion.santafe.gov.ar/…/Guia-de-usuario…

CONJUNTOS DE ÚTILES ESCOLARES

AMSAFE San Lorenzo informa que ya se encuentra abierta la solicitud de conjuntos de útiles escolares, destinada exclusivamente a afiliados y afiliadas.

Solicitud: mediante Formulario Google

Fecha límite: hasta el 9/02/26

Forma de pago: por recibo de sueldo (una cuota) o por transferencia

Retiro: a partir del miércoles 25/02, en los horarios habituales de atención de cada sede sindical.

Ante cualquier consulta, comunicarse al 03476 225968, martes 3 y jueves 5, de 10 a 13 horas; o el lunes 9 de febrero, de 10 a 15 horas.

Formulario de solicitud https://forms.gle/dbUYsTSDGMZZPCk26

ESCALAFONES PROVISORIOS DE SUPLENCIAS

Los escalafones provisorios de suplencias están disponibles desde el 2/02 al 13/02

La etapa recursiva es desde el 2/02 al 13/02

Consultas o Reclamos:

Zona Norte (Regionales I, II, III, IV y IX)

e-mail: juntasecundarianorte@santafe.gov.ar

Zona Sur (Regionales ( V, VI. VII y VIII )

e-mail: juntasecundariasur@santafe.gov.ar

CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

Docentes Activos:

3 de Febrero: Haberes hasta 1.150.00

4 de Febrero: Haberes superiores a 1.150.000

Docentes Jubilados:

Están depositados desde el 31/01

2 de Febrero: Haberes hasta 1.150.000

5 de Febrero: Haberes superiores a 1.150.000

PROPUESTAS TURÍSTICAS CARNAVAL 2026

AMSAFE acerca a sus afiliadas y afiliados propuestas turísticas en el marco del Carnaval 2026.Mendoza, San Rafael y las Cataratas del Iguazú son algunas de las opciones.

Consultas: (0342)455436 en el horario de 9:00 a 15:00#

#DerechoAlTurismo

AMSAFE INFORMA: BOLETO EDUCATIVO GRATUITO 2026

Desde AMSAFE informamos que ya se encuentran disponibles las instancias de inscripción y activación del Boleto Educativo 2026

El beneficio está destinado a:

Estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario.

Docentes de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario , Secundario y Terciario.

Asistentes escolares de jardines particulares y de los niveles Inicial, Primario y Secundario y Terciario

Una vez aprobada la solicitud, se recuerda que el trámite debe activarse en una terminal SUBE. Desde el 2 de febrero ya puede utilizarse el pasaje educativo.

La inscripción es 100 % online a través del sitio oficial:

www.santafe.gob.ar/boletoeducativo

INFO PARA AGENDAR:

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN A PARTIR DE FEBRERO 2026

Sede San Lorenzo

Martes 3 y jueves 5 de Febrero de 10:00 a 13:00

A partir del 9/02 al 27/02, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

Sede Capitán Bermúdez

A partir del 18/02 al 27/02 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00

Sede Andino

A partir el 18/02 martes y jueves de 10:00 a 13:00

