AMSAFE informa: Comunicado sobre PARITARIAS. Familiares a cargo. Ofrecimientos Horas Cátedra

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

DECLARACIÓN JURADA DE FAMILIARES A CARGO

AMSAFE informa que hasta el día 28/02/2021 estará disponible en la Intranet Provincial el acceso para la generación de la DDJJ de Familiares a Cargo 2021. La misma deberá ser presentada por todo el personal escolar.

PARITARIAS. COMUNICADO DE PRENSA

En la mañana del miércoles 17 de febrero se llevó adelante el encuentro paritario entre los sindicatos docentes de la provincia y autoridades de los ministerios de educación y de trabajo.

AMSAFE realizó, tal y como lo hizo en el encuentro anterior, distintos planteos referidos a:

• Transporte.

• Vacunación.

• Licencias código 500.

• Boleto educativo

• Presencialidad: Condiciones epidemiológicas, edilicias, etc. Protocolos, organización.

• Salarios: Recuperación salarial. Aumento que supere la inflación. Política de blanqueo.

• Cronogramas de concursos y traslados de IPE.

• Conectividad y dispositivos para docentes y alumnos/as.

• Concursos revocados por resoluciones Ministeriales de 2020 (EEMPA 1330, Equipos Territoriales de la Convivencia, Formación Profesional).

En dicho encuentro, se resolvió lo siguiente:

• Los docentes que no tengan garantizado el transporte (por horarios, frecuencias, existencia, falta de convenios en comunas, etc) no deberán concurrir al establecimiento escolar, comunicando a las autoridades escolares a través de un mecanismo sencillo que será informado por el Ministerio de Educación.

• Las escuelas que por motivos de infraestructura deficiente o estar en obra, no puedan comenzar las actividades presenciales, deberán informar al ministerio.

• Boleto educativo: Por reclamo de la representación gremial el Gobierno informó que no tendrá tope para docentes y asistentes escolares.

• Como medida de prevención, se pondrá a disposición de las y los docentes que lo soliciten, la realización de hisopados.

• Código 500: Están en vigencia todos los incisos de este código.

• Se esperará a las resoluciones del Consejo Federal y la Paritaria Nacional Docente para tomar definiciones sobre las Escuelas de Jornada Completa con y sin albergue y Escuela Hogar.

Tal y como lo hiciera la CTERA a nivel nacional, AMSAFE manifestó la necesidad de garantizar la vacunación para las y los trabajadores de la educación. En una reunión organizada para tal fin con los ministerios de salud y de educación se comunicará la logística.

La representación de AMSAFE planteó la falta de asistentes escolares en muchas escuelas de la provincia de Santa Fe, exigiendo la creación de cargos para realizar la correcta higiene del establecimiento. A la vez que expresó que si no están garantizadas las tareas de limpieza las escuelas no podrán abrir.

Se continuará con la realización del trabajo en Comisiones de Condiciones de Trabajo y Salario.

El próximo encuentro paritario será el 25 de febrero.

CONCURSO DE SECUNDARIA ORIENTADA, TÉCNICA Y ADULTOS, RESOLUCIÓN 1186/19

CARGOS:

PUBLICACIÓN DE CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE CARGOS EN MI LEGAJO: Desde el 11/02/21

Período de consultas sobre ofrecimientos Cargos: Desde el 11/02/2021 al 19/02/2021.

Enviar correo electrónico durante ese período a las siguientes direcciones:

movsecundaria@santafe.gov.ar

gvaliente@santafe.gov.ar

OFRECIMIENTO WEB DE HORAS CÁTEDRA

Selección de Vacantes de Horas Cátedras (Id) En Mi Legajo:

ORDEN 1 A 5

Orden 1 (2 días hábiles): 22/02/2021 al 23/02/2021

Orden 2 (2 días hábiles): 26/02/2021 al 01/03/2021

Orden 3 (2 días hábiles): 04/03/2021 al 05/03/2021

Orden 4 (2 días hábiles): 10/03/2021 al 11/03/2021

Orden 5 (2 días hábiles): 16/03/2021 al 17/03/2021

ORDEN 6 A 10

Orden 6 (1 día hábil): 22/03/2021 al 22/03/2021

Orden 7 (1 día hábil): 25/03/2021 al 25/03/2021

Orden 8 (1 día hábil): 29/03/2021 al 29/03/2021

Orden 9 (1 día hábil): 31/03/2021 al 31/03/2021

Orden 10 (1 día hábil): 06/04/2021 al 06/04/2021

ORDEN 11 AL 20

Orden 11 al 20 (2 hábiles): 08/04/2021 al 09/04/2021

ORDEN 21 HASTA FINALIZAR ESCALAFONES

Orden 21 hasta el FINAL (2 días hábiles): 15/04/2021 al 16/04/2021.

LAS FOTOS SON DE ARCHIVO, DE ACTIVIDADES ANTERIORES A LA PANDEMIA

Fotos: Archivo Nuevaregion.com de años anteriores

RICARDO FERNÁNDEZ

Delegado Seccional AMSAFE San Lorenzo

Docentes Unidos.

Sede San Lorenzo:

Porteau 369 | Tel/Fax: 03476 421536

Sede Capitán Bermúdez:

Santa Fe 293 | Tel/Fax: 0341 4913313