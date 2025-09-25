AMSAFE informa: Carta Abierta. Convenio AMPIP. Formación. Permutas Docentes. Presentación de Libro. Cena y Fiesta Día del Maestro
Carta Abierta a la Comunidad Educativa
Con la lectura de nuestra Carta Abierta, rendimos homenaje a la docencia y denunciamos el ajuste y el maltrato que sufrimos.
Reclamamos:
*Apertura de paritarias
*Aumento salarial
*Cobertura integral de salud
*Defensa del IAPOS
*Eliminación del presentismo
*Titularizaciones y Traslados
*Respeto por los derechos conquistados.
Ante un gobierno que no escucha sostenemos con firmeza la defensa de la escuela pública y del derecho social a la educación , junto a familias y estudiantes, compañeras y compañeros. ¡Feliz Día! ¡Continuemos luchando por un futuro mejor!
Convenio con AMPIP: Cajas de Productos Octubre 2025
Las y los afiliados a AMSAFE San Lorenzo y AMPIP pueden solicitar la Caja de Productos de la Proveeduría de AMPIP hasta el 30 de septiembre de 2025, con entrega a partir del 7 de octubre en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Andino.
Formulario disponible en: https://forms.gle/yKfXtUnpfSQnJNeBA
Ciclo de Formación “Educación y Nuevas Tecnologías”
A través de nuestro canal de streaming, impulsamos un ciclo de formación para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial y sus implicancias en la escuela.
– 29/09/25 – 19:00 hs: “¿Qué es la IA? Desafíos y oportunidades”, por el Dr. Nicolás Gaggion Zulpo.
– 15/10/25 – 15:00 hs: “IA en la escuela. Entre la innovación y los lazos pedagógicos”, conferencia de la pedagoga Rebeca Anijovich.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/JRrMVFANaFnyMJAEA
INFORMACIÓN SOBRE PERMUTAS DOCENTES
AMSAFE informa que a partir del 1º de octubre de 2025 se hará efectiva la implementación del movimiento de permutas del personal docente, en conformidad con la Disposición N° 190/25 (fechada el 22 de septiembre) y según lo establecido en el Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios.
Reivindicamos esta instancia como fruto de la lucha colectiva sobre carrera y condiciones laborales llevado adelante por las y los trabajadores nucleados en AMSAFE. La comunicación oficial llegará individualmente a cada docente cuya solicitud de permuta haya sido aprobada, respetando los procedimientos.
Desde AMSAFE continuamos exigiendo concursos y traslados en todos los niveles y modalidades.
Noticia completa disponible en https://www.amsafe.org.ar/informacion-sobre-permutas…/
Presentación del libro “La masacre de Curuguaty”
El 13 de septiembre recibimos al periodista y escritor Julio Benegas Vidallet, autor de “La masacre de Curuguaty”. El encuentro, organizado junto a Litoral Mestizo, reafirmó nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y la necesidad de visibilizar las consecuencias de los modelos extractivistas.
Cena por el Día del Maestro y la Maestra
Con la participación de cientos de docentes de toda la Delegación, celebramos el Día del Maestro y la Maestra con una cena que fue espacio de reencuentro, homenaje y celebración, destacando la labor cotidiana y la defensa permanente de los derechos de la docencia.