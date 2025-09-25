Carta Abierta a la Comunidad Educativa

Con la lectura de nuestra Carta Abierta, rendimos homenaje a la docencia y denunciamos el ajuste y el maltrato que sufrimos.

Reclamamos:



*Apertura de paritarias

*Aumento salarial

*Cobertura integral de salud

*Defensa del IAPOS

*Eliminación del presentismo

*Titularizaciones y Traslados

*Respeto por los derechos conquistados.



Ante un gobierno que no escucha sostenemos con firmeza la defensa de la escuela pública y del derecho social a la educación , junto a familias y estudiantes, compañeras y compañeros. ¡Feliz Día! ¡Continuemos luchando por un futuro mejor!



Convenio con AMPIP: Cajas de Productos Octubre 2025

Las y los afiliados a AMSAFE San Lorenzo y AMPIP pueden solicitar la Caja de Productos de la Proveeduría de AMPIP hasta el 30 de septiembre de 2025, con entrega a partir del 7 de octubre en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Andino.

Formulario disponible en: https://forms.gle/yKfXtUnpfSQnJNeBA

Ciclo de Formación “Educación y Nuevas Tecnologías”

A través de nuestro canal de streaming, impulsamos un ciclo de formación para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial y sus implicancias en la escuela.

– 29/09/25 – 19:00 hs: “¿Qué es la IA? Desafíos y oportunidades”, por el Dr. Nicolás Gaggion Zulpo.

– 15/10/25 – 15:00 hs: “IA en la escuela. Entre la innovación y los lazos pedagógicos”, conferencia de la pedagoga Rebeca Anijovich.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/JRrMVFANaFnyMJAEA

INFORMACIÓN SOBRE PERMUTAS DOCENTES

AMSAFE informa que a partir del 1º de octubre de 2025 se hará efectiva la implementación del movimiento de permutas del personal docente, en conformidad con la Disposición N° 190/25 (fechada el 22 de septiembre) y según lo establecido en el Decreto N° 3029/12 y sus modificatorios.

Reivindicamos esta instancia como fruto de la lucha colectiva sobre carrera y condiciones laborales llevado adelante por las y los trabajadores nucleados en AMSAFE. La comunicación oficial llegará individualmente a cada docente cuya solicitud de permuta haya sido aprobada, respetando los procedimientos.

Desde AMSAFE continuamos exigiendo concursos y traslados en todos los niveles y modalidades.

Noticia completa disponible en https://www.amsafe.org.ar/informacion-sobre-permutas…/

Presentación del libro “La masacre de Curuguaty”

El 13 de septiembre recibimos al periodista y escritor Julio Benegas Vidallet, autor de “La masacre de Curuguaty”. El encuentro, organizado junto a Litoral Mestizo, reafirmó nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y la necesidad de visibilizar las consecuencias de los modelos extractivistas.

Cena por el Día del Maestro y la Maestra

Con la participación de cientos de docentes de toda la Delegación, celebramos el Día del Maestro y la Maestra con una cena que fue espacio de reencuentro, homenaje y celebración, destacando la labor cotidiana y la defensa permanente de los derechos de la docencia.