AMSAFE exige a Pullaro la reapertura de paritarias
Un nuevo comunicado del gremio de los docentes santafesinos muestra un aumento de la tensión con la patronal…
Comunicado
Los trabajadores y las trabajadoras de la educación seguimos exigiendo respuestas.
Frente a la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste sobre nuestros derechos y una realidad que se intenta negar, volvemos a plantear con claridad cada uno de nuestros reclamos.
Exigimos la reapertura urgente de la paritaria para discutir salarios, condiciones de trabajo y la situación previsional.
El gobierno debe dejar de mentir y escuchar a las maestras, maestros y profesores que somos quienes conocemos la realidad de las escuelas.
¡Reapertura de paritarias YA!
#ParitariasYa #LaEducaciónPúblicaSeDefiende #AMSAFE
ADRIANA MONTEVERDE
Delegada Seccional
AMSAFE San Lorenzo