Un nuevo comunicado del gremio de los docentes santafesinos muestra un aumento de la tensión con la patronal…

Comunicado

Los trabajadores y las trabajadoras de la educación seguimos exigiendo respuestas.

Frente a la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste sobre nuestros derechos y una realidad que se intenta negar, volvemos a plantear con claridad cada uno de nuestros reclamos.

Exigimos la reapertura urgente de la paritaria para discutir salarios, condiciones de trabajo y la situación previsional.

El gobierno debe dejar de mentir y escuchar a las maestras, maestros y profesores que somos quienes conocemos la realidad de las escuelas.

¡Reapertura de paritarias YA!

#ParitariasYa #LaEducaciónPúblicaSeDefiende #AMSAFE

ADRIANA MONTEVERDE

Delegada Seccional

AMSAFE San Lorenzo