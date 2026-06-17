AMSAFE PRESENTE EN LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA CONVOCADA POR CTERA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

AMSAFE participó este miércoles 17 de junio de la concentración convocada por CTERA frente al histórico Palacio Pizzurno, en una nueva jornada nacional de lucha en defensa de la escuela pública y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Seguimos construyendo unidad, organización y lucha en defensa de la educación pública, porque defender la escuela pública es defender el futuro de nuestro pueblo.

La Escuela Pública Enseña y Construye Esperanza

AMSAFE SAN LORENZO ACOMPAÑÓ LAS V JORNADAS INSTITUCIONALES INTEGRADAS

AMSAFE San Lorenzo participó de las V Jornadas Institucionales Integradas del ISP N.º 22 “Maestro Addad”, reafirmando el compromiso con la formación docente y técnica, y la educación pública.

Durante la apertura, la Delegada Seccional Adriana Monteverde tomó la palabra para destacar que, en tiempos de profundas desigualdades, defender la escuela pública es defender el derecho a la educación, el trabajo docente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Celebramos estos espacios que fortalecen el vínculo entre educación y comunidad.

Desde AMSAFE San Lorenzo sostenemos que la organización colectiva sigue siendo el camino para garantizar más derechos.

LA CARPA BLANCA ITINERANTE CULMINÓ EL RECORRIDO PROVINCIAL CON UN MULTITUDINARIO FESTIVAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN

Con una gran convocatoria en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, AMSAFE realizó el acto de finalización de la recorrida de la Carpa Blanca Itinerante, luego de estar en las 19 delegaciones de la provincia llevando a cada territorio la defensa de la escuela pública, los derechos laborales, las jubilaciones y el financiamiento educativo

Miles de docentes activos y jubilados, estudiantes, organizaciones sindicales y comunidades educativas participaron del Festival Provincial en Defensa de la Escuela Pública, reafirmando que la educación pública se defiende con unidad, organización y participación.

Nuestra lucha es en defensa de salarios dignos, de los derechos previsionales, de condiciones adecuadas para enseñar y aprender, y de una escuela pública que garantice igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia.

Por eso impulsamos la Carpa Blanca, por eso construimos colectivamente cada una de nuestras estrategias de lucha y por eso vamos a seguir en las calles, en las escuelas y en cada espacio donde sea necesario defender nuestros derechos.

La instalación de una Carpa Blanca itinerante en toda la provincia fue una de las últimas resoluciones de nuestra Asamblea Provincial. Y así lo hicimos: recorrimos 30 localidades, llevando nuestra voz a cada departamento de Santa Fe.

En cada parada encontramos algo que nos fortaleció: el acompañamiento de docentes, familias, jubiladas, jubilados, estudiantes y comunidades enteras que hicieron propia esta defensa de la educación pública.

El recorrido de la Carpa culminó, pero continúa la lucha. Las y los trabajadores de la educación, seguiremos organizándonos y haciendo oír nuestra voz para defender nuestros derechos, la escuela pública y el derecho social a la educación.

Ver Video: https://www.facebook.com/share/v/14Zce8yx7FP/

DESPEDIMOS A LYDIA “TATY” MIY URANGA DE ALMEIDA, MADRE DE PLAZA DE MAYO – LÍNEA FUNDADORA Y MAESTRA

Desde AMSAFE expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento de Lydia “Taty” Miy Uranga de Almeida, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, maestra y luchadora incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Taty transformó el dolor más profundo en una lucha colectiva. Fue madre de Alejandro Almeida, detenido-desaparecido en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, víctima del accionar criminal de la Alianza Anticomunista Argentina. Desde 1979 comenzó a marchar junto a las Madres y desde entonces dedicó su vida a sostener una bandera que marcó para siempre la historia de nuestro pueblo: la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.

Como trabajadoras y trabajadores de la educación reconocemos en Taty a una compañera que entendió a la escuela pública como un espacio fundamental para construir memoria, formar ciudadanía crítica y sostener el compromiso colectivo de defender la democracia.

Su legado seguirá vivo en cada aula, en cada lucha y en cada nueva generación que tome la posta para seguir construyendo un país con más justicia e igualdad.

Hoy despedimos a una maestra del pueblo, una mujer que hizo de la resistencia un camino y de la memoria una tarea permanente.

Con sus propias palabras, que hoy abrazamos con emoción:

“Ya hemos pasado la posta a todas y todos ustedes. De a poquito, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

La docencia santafesina te abraza y te despide con gratitud inmensa.

Hasta la victoria siempre, querida Taty.

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PAGO SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

AMSAFE San Lorenzo informa a las y los trabajadores de la educación que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio a conocer el cronograma de pago correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC) – Aguinaldo de junio de 2026.

📅 Fecha de pago:

Viernes 19 de junio de 2026

👥 Alcanza a:

Personal activo.

Personal pasivo.