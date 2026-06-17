​[[{«value»:»“Hace 26 años que trabajo en Jacto Argentina. Mi zona de actuación es casi la mitad de la provincia de Buenos Aires, pero también hago La Pampa y el valle del río Negro. Pero antes de eso, durante 18 años cubrí el norte, donde el girasol era muy importante”.

La palabra experimentada de Fernando Herrero es una de las muestras que grafica el gran momento que el girasol atraviesa en nuestro país.

Herrero, especialista del departamento comercial de Jacto, hoy con base en la zona de Mar y Sierras pampeanas, destacó la “vuelta al girasol” que muestran muchos productores agropecuarios en la actualidad.

“Muchos productores en el Norte se permitían hacer la doble cosecha: implantar girasol en junio o julio, y en diciembre estaban cosechando. Atrás de eso venía la soja. Por eso siempre fue un cultivo interesante el girasol”, destacó.

EL RETORNO DEL GIRASOL

En una charla con Infocampo en el congreso Puro Girasol manifestó sobre el contexto actual: “Siempre fue un cultivo interesante, acá en el sur se había dejado porque la soja había barrido con todo, pero veo a mucha gente que conozco de hace mucho tiempo, que antes no lo tenía en cuenta, ahora volver a sembrar al girasol”, aseguró.

En este marco, destacó las principales características de la pulverizadora Uniport. Sostuvo que la misma tiene un sistema de agitación homogénea. Se trata de un agitador mecánico, “único en el mercado”, que garantiza que las mezclas de diferentes formulaciones (como emulsiones y suspensiones acuosas) se mantengan totalmente homogeneizadas.

Además la unidad garantiza ahorro en insumos y control de gotas, una tecnología que permite que, aunque la máquina disminuya su velocidad por irregularidades del terreno o en las cabeceras, la presión y el tamaño de la gota se mantengan constantes, asegurando la calidad de la aplicación en todo el lote.

«}]]Agricultura – Infocampo

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