AMSAFE San Lorenzo cuestionó el enfoque punitivo del gobierno ante las amenazas escolares

Nota de Opinión

Adriana Monteverde:

“El problema es social y no se resuelve sólo con sanciones”

Desde AMSAFE San Lorenzo venimos observando con preocupación las medidas impulsadas por el Gobierno provincial frente a las amenazas escolares, porque entendemos que se está priorizando una mirada exclusivamente punitiva ante una problemática que es mucho más profunda y compleja.

Creemos que no estamos frente a un problema meramente escolar, sino social. La escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en la comunidad y de las situaciones de violencia, desigualdad y conflictividad que atraviesan hoy nuestras infancias y adolescencias. Por eso sostenemos que este tipo de situaciones no se resuelven solamente con sanciones o intervenciones vinculadas a la seguridad.

Nos preocupa que el Ministerio de Educación esté delegando facultades y protagonismo en el Ministerio de Seguridad, dejando de lado el fortalecimiento de políticas pedagógicas, socioeducativas y de acompañamiento integral. La respuesta del Estado debería centrarse en la prevención, la escucha y la contención, no en el castigo.

Además, muchas de las medidas anunciadas oficialmente no llegaron efectivamente a las escuelas. Los equipos socioeducativos siguen siendo insuficientes y las instituciones educativas continúan afrontando situaciones cada vez más complejas con recursos limitados y sin el acompañamiento necesario.

También consideramos necesario reflexionar sobre los discursos violentos del poder político. Hay mensajes que terminan habilitando determinadas conductas y formas de vinculación que luego se expresan dentro de las escuelas.

Desde AMSAFE San Lorenzo insistimos en que las problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes requieren políticas públicas reales de cuidado, acompañamiento y presencia del Estado. Después de la pandemia quedaron profundas consecuencias sociales y emocionales que no pueden ignorarse.

Las escuelas no deben quedar solas frente a conflictos que exceden lo estrictamente educativo. Hace falta una mirada integral, con más equipos interdisciplinarios, más recursos y mayor compromiso estatal para construir espacios educativos seguros, democráticos y humanos.





Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

Adriana Monteverde

Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo