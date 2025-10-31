Alumnos del Colegio Santa Rosa realizaron pasantías en la Municipalidad de San Lorenzo



Estudiantes de 5º año se desempeñaron en diferentes áreas de la administración local durante todo octubre, y hoy fueron recibidos por el intendente Raimundo. La actividad se enmarca en un programa de formación y orientación laboral que lleva adelante la Municipalidad.

El intendente Leonardo Raimundo recibió a un grupo de alumnos del Colegio Santa Rosa que realizaron pasantías en la Municipalidad de San Lorenzo, como parte de un programa de formación y orientación laboral que lleva adelante la administración pública local.

En el encuentro, celebrado este viernes en la sala de Prensa, el mandatario dialogó con los jóvenes, les consultó acerca de su experiencia en las diferentes áreas y les agradeció su servicio.

Los estudiantes de 5º año se desempeñaron durante todo octubre en las áreas de Turismo, Juventudes, Cultura, Haciendo, Empleo y Bromatología, así como en el Espacio Coworking, el Centro de Salud de barrio Villa Felisa y la radio municipal.

De este modo culminó una actividad anual de la que participaron más de una centena de chicos y chicas provenientes de diferentes establecimientos de enseñanza media.

“Se trata de prácticas educativas en áreas afines a los estudios que iniciarán el año próximo, con el propósito de que cuenten con la experiencia necesaria para encarar sus oficios, profesiones o trabajos. Estamos muy contentos de haberlos recibido durante todo el año y esperamos que esta actividad les haya servido mucho”, expresó el primer mandatario local.

