Alumnos de la escuela Nº 477 ganaron importante concurso y fueron reconocidos por el intendente Raimundo



El mandatario local les entregó diplomas de reconocimiento luego de que se consagraran en el certamen “UCA te premia” con el proyecto “Eco-Innova”, destinado a reutilizar residuos y reducir el impacto ambiental. De este modo obtuvieron dos becas de la Universidad Católica Argentina.

Un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 477 “Combate de San Lorenzo”, de la orientación Energías Renovables, fue recibido por el intendente Leonardo Raimundo luego de resultar ganador del concurso “UCA te premia”, del que participaron establecimientos educativos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. De este modo obtuvieron dos becas al 50% de la Universidad Católica Argentina.

Recibieron diplomas de manos del mandatario local los estudiantes Francesca Finoli, Giuliano Paladini, Mia Paulucci, Demian De Luca Messina, Tobías Malik y Santina Rosello. También participaron del encuentro el profesor Sebastián Kraus, el director de la institución Marcelo Curioni y el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral.

El certamen involucró instancias de preselección y coloquios ante jurado. Los alumnos debían desarrollar un proyecto con eje en medio ambiente y salud. En ese marco, la escuela presentó la iniciativa “Eco-Innova”, orientada a abordar la problemática de la gestión de residuos, analizar su impacto comunitario y proponer herramientas para su reutilización y reconversión.

Cabe destacar que la propuesta se encuentra en implementación dentro del propio establecimiento, con resultados muy positivos.

Raimundo destacó el logro de los jóvenes y su aporte ecológico: “Tuvieron una excelente idea, de impacto comunitario, la supieron desarrollar y además defender de gran forma. Los felicito por este gran trabajo que han realizado”.

